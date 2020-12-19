郭台銘： 傳賢是對股東最大交代 劉揚偉一定做的比我好

今天是鴻海（2317）創辦人郭台銘先妻林淑如70歲冥誕，郭台銘今（19）日帶著家人前往愛物園，他表示，「傳賢不傳子」是我對鴻海股東最大的交代，科技出身的劉揚偉（鴻海董事長），已經做好鴻海未來五年規劃，一定做的比我好。

郭台銘說，很多人說鴻海公司治理不好，不夠透明，我想過去鴻海做很多OEM（代工）不是不想透明，是客戶不讓我們透明，劉董事長接手之後，提出很多研究院的計畫都是自主創新跟先進發展，就可以對外透明。

郭台銘說，公司治理最大原則，就是對公司最大利益，公司治理透明，而傳賢不傳子是對鴻海股東最大交代。

郭台銘也盛讚，劉揚偉一定可以勝任，而且一定做得比我更好，對劉揚偉有三個感謝，包含接班不加薪，卻承擔更多責任，並以科技出身帶領鴻海轉型，相信劉揚偉30年磨一劍一定會比自己做更好。

郭台銘細數，科技出身的劉揚偉可以帶領鴻海轉型，鴻海已規劃未來5年的發展，要以3+3為藍圖，包括電動車、數位健康、機器人等三大未來產業，以及AI人工智慧、半導體與5G等三大核心技術。