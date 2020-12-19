聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘： 傳賢是對股東最大交代 劉揚偉一定做的比我好

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影

今天是鴻海（2317）創辦人郭台銘先妻林淑如70歲冥誕，郭台銘今（19）日帶著家人前往愛物園，他表示，「傳賢不傳子」是我對鴻海股東最大的交代，科技出身的劉揚偉（鴻海董事長），已經做好鴻海未來五年規劃，一定做的比我好。

郭台銘說，很多人說鴻海公司治理不好，不夠透明，我想過去鴻海做很多OEM（代工）不是不想透明，是客戶不讓我們透明，劉董事長接手之後，提出很多研究院的計畫都是自主創新跟先進發展，就可以對外透明。

郭台銘說，公司治理最大原則，就是對公司最大利益，公司治理透明，而傳賢不傳子是對鴻海股東最大交代。

郭台銘也盛讚，劉揚偉一定可以勝任，而且一定做得比我更好，對劉揚偉有三個感謝，包含接班不加薪，卻承擔更多責任，並以科技出身帶領鴻海轉型，相信劉揚偉30年磨一劍一定會比自己做更好。

郭台銘細數，科技出身的劉揚偉可以帶領鴻海轉型，鴻海已規劃未來5年的發展，要以3+3為藍圖，包括電動車、數位健康、機器人等三大未來產業，以及AI人工智慧、半導體與5G等三大核心技術。

鴻海 劉揚偉

延伸閱讀

劉揚偉：發展量子科技 再創台灣奇蹟

快閃桃園挺鄭文燦！郭台銘在美國大選後首度露面，向政府呼籲這三件事！

郭台銘力挺 鴻家軍進駐桃園航空城

創新論壇／劉揚偉：5G開放架構 帶來新商機

相關新聞

郭台銘： 傳賢是對股東最大交代 劉揚偉一定做的比我好

今天是鴻海（2317）創辦人郭台銘先妻林淑如70歲冥誕，郭台銘今（19）日帶著家人前往愛物園，他表示，「傳賢不傳子」是我...

傳鴻海願接受威州降低租稅優惠 換取更多投資彈性

美聯社周五（18日）報導，鴻海（2317）已經向美國威斯康辛州官員表示，願意接受州政府降低租稅優惠，以換取鴻海在威州的投...

台積電7奈米助攻！AMD處理器傳獲筆電品牌青睞

在晶圓代工廠台積電7奈米製程加持下，美商晶片大廠超微（AMD）處理器效能大增。國外消息傳出，華碩新款筆電可能搭載AMD處...

全國科學技術會議21日舉行 擘劃科技發展方針

四年一度的全國科學技術會議將於21日至23日在台北國際會議中心舉行，科技部表示，將聚焦人才需求、科研能量、產業轉型、安居...

京元電：卡位5G、AI 看好2021年營運走揚

半導體封測廠京元電（2449）今天在苗栗縣竹南廠擴大舉辦內部持續改善專案競賽發表會（CIP），並慶祝CIP活動滿20週年...

李詩欽：供應鏈重組 聚焦陸美歐3經濟體

因應美中貿易戰及後疫情時代全球供應鍵重組，部分台廠移往印度布局，未料緯創印度廠日前發生暴動，引發供應鏈震撼，台灣區電機電...

明泰攜交大 攻5G專網

明泰（3380）昨（18）日宣布，旗下5G專網射頻解決方案結合交通大學研發的5G核心網– free5GC，將以交通大學光...

遠傳AIoT平台 獲社會宅導入

遠傳電信（4904）與台北市政府都發局攜手，於南港機廠社會住宅導入AIoT人工智慧物聯網平台，整合人工智慧、機器學習、雲...

智冠MyCard 將攻東南亞

遊戲通路龍頭智冠（5478）今年表現亮眼，前三季每股純益6.11元，不但已賺贏去年全年，更是近十年同期新高。對於明年展望...

中華電奪三大獎 國際肯定

全球知名顧問公司Frost & Sullivan在「亞太最佳實踐獎」 (2020 Frost & Sullivan Be...

非接觸經濟 直播產業商機發燒

今年因疫情嚴峻，使宅經濟發燒，大家更習慣在線上互動，只是明年新冠肺炎疫苗若問世，大家開始走出戶外，直播產業是否會受影響？...

17LIVE 拚重返美國掛牌

台灣最大直播公司17LIVE昨（18）日舉辦創辦人黃立成離開後的第一場媒體茶敘，並宣布新經營團隊，原台灣暨東南亞區總經理...

熱門新聞

金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權

衝刺個金 中信、玉山銀掀變革

富邦金董座蔡明興：富邦金併日盛金 基於三大考量

富邦金併日盛金就在今夜？金管會早就留意這兩點

滿手美元怎麼辦？ 謝金河：美方弱勢須靠「這個」扭轉

信用卡「額度破百萬」能幹嘛？ 網分析2優勢：方便又能賺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。