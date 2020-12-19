台積電7奈米助攻！AMD處理器傳獲筆電品牌青睞

在晶圓代工廠台積電7奈米製程加持下，美商晶片大廠超微（AMD）處理器效能大增。國外消息傳出，華碩新款筆電可能搭載AMD處理器，微軟也有望跟進採用。

根據市場研究機構TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，超微在筆電、桌機、資料中心與家庭遊戲機市場皆獲得佳績，推升2020年第3季營收至28.01億美元（約新台幣826億元）、年增55.5%，在全球前10大IC設計業者中排名第5，僅次於高通、博通、輝達、聯發科。

TrendForce認為，儘管受到美中貿易摩擦與疫情衝擊，遠距辦公與教學仍持續帶動資料中心、網通、筆電等產品需求上漲，加上終端系統客戶也擔憂斷鏈問題再次上演，故仍積極拉貨。

德國零售商Expert.de消息指出，華碩近期將推出3款筆電新產品，採用AMD Ryzen 7系列和Ryzen 5系列處理器，在效能與電池續航力上有望超越搭載英特爾（Intel）處理器的產品。

另外，根據外媒Wccftech的報導，微軟自有品牌筆電Surface Laptop下一代產品也將離開英特爾陣營，改採AMD Ryzen 7系列的8核心處理器；微軟還可能推出一款高階機種，搭載AMD Ryzen 9系列處理器。

台積電今年前11月營收新台幣1.22兆元、年增26.4%，已超越去年全年營收約1.07兆元。法人預期，台積電今年營收將刷新歷史新高，2021年在蘋果公司、聯發科與超微等大客戶需求依然強勁下，營運可望更上層樓。