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全國科學技術會議21日舉行 擘劃科技發展方針

中央社 / 台北19日電

四年一度的全國科學技術會議將於21日至23日在台北國際會議中心舉行，科技部表示，將聚焦人才需求、科研能量、產業轉型、安居生活等4大需求，共同擘劃台灣未來科技發展方針。

「第11次全國科學技術會議」希望針對未來十年的國家經濟、產業、社會的需求與挑戰，規劃各項解決問題的科技方案，並設定創新、包容、永續的台灣2030願景；產學研各界代表齊聚一堂，以國家科技施政的角度，從多元面向進行意見交流，共同擘劃台灣未來科技發展方針，並對接六大核心戰略產業。

科技部也提到，會議結論將形成新一期的「國家科學技術發展計畫」，作為政府訂定中長期科技發展政策的依據。

科技部指出，這次全科會聚焦4大需求的施政規劃，包含加強育才競才、鼓勵終身學習，滿足未來產業人才需求；布局戰略科技、提升成果效益，滿足未來科研能量需求；推動數位創新、落實循環永續，滿足未來產業轉型需求；照顧民眾健康、厚實社會韌性，滿足未來安居生活需求。

不同於過去作法，科技部表示，這次全科會及分區預備會議，除了實體會議，也採取全程線上直播，邀請各界一起針對未來科技發展政策提出想法和建議，有助政府持續滾動修正目前的科技政策，同時超前部署，研擬關鍵策略，鞏固科技立國的基礎。

科技部

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