非接觸經濟 直播產業商機發燒

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

今年因疫情嚴峻，使宅經濟發燒，大家更習慣在線上互動，只是明年新冠肺炎疫苗若問世，大家開始走出戶外，直播產業是否會受影響？17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟認為，大家已養成看直播的習慣，「會回不去」，所以不會受影響，然而直播延伸出「非接觸經濟」，將會讓更多人投入直播產業。

直播公司近年來百花齊放，台灣市占率第一名為17LIVE，第二名則是連接器製造商捷泰（6165）今年宣布收購「浪LIVE」，也顯示公司看好今年因疫情而帶來龐大的直播商機，還有大大小小「族繁不及備載」的直播平台，正在網路上發燒。

隨著新冠肺炎疫苗已問世，大家也將迫不急待往戶外走，對直播產業來說，是危機還是轉機？練建麟說，以台灣來說，因疫情控制得當，大家都能去公開場合活動，但直播產業依然蓬勃，其實這就代表著，直播已經養成一群死忠用戶，觀看習慣「回不去」，觀看年齡層還有往上拉的趨勢，以35歲以上為主，超過六成，消費也較高。

其實直播用戶對於直播的想法，是一種「遊戲邏輯」，當他們上網看直播，不是單獨一人，是大家有共同的目標，可一起追蹤直播主，「大家共同支持一位唱的好，或是有才華的人」，因為喜歡而主動加入，每個人都能自己決定想看的內容，形成「自己作主就回不去了」直播時代。

然而，對直播主來說，每次開播獲得大家的「抖內（英文Donate捐獻）」，可以累積直播主的成就值，這決定了能否拿到平台的獎勵，所以每位直播主身兼導播、演員、製片，所有功能集中一個人身上，更要全力展現自己。

疫情 肺炎 發燒

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