LINE多角布局 動作頻頻

LINE台灣近年來在台灣開發、投資多項業務，切入民眾生活。最近的投資計畫更加積極，去年底投資本土新創觔斗雲聯網科技（TaxiGo），成為TaxiGo最大股東，今年順勢推出「LINE TAXI 叫車平台」加入多元計程車業務；2018年投資的巧克科技也在去年先與台數科合作登上家庭電視大螢幕，今年更引進台數科的投資。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，多項對台灣的合作與投資，都圍繞在OMO（線上連結線下）的服務，力求完整的消費者體驗。今年台灣受到新冠肺炎疫情影響，宅經濟再起，帶動了外送與外帶餐飲生意，LINE台灣也在「LINE SPOT」中新增「點餐外帶」功能，讓民眾可以線上點餐並預約取餐，減少在外活動的時間與感染風險。

LINE台灣在台合作對象「多元」，包括與遠傳推出電信的LINE Mobile服務，與台灣大母集團富邦金控有LINE BANK與LINE PAY的合作，富邦投資LINE PAY 31.58億，是LINE母公司以外最大股東；最近還與中華電信合作，在中華電信通路銷售LINE Music的來電答鈴月租產品，雖然外界不解此項商品商機何在，陳立人表示，明年在LINE台灣舉辦年會前，將有機會與中華電信有新的合作計畫，換言之，「來電答鈴」只是個開始。