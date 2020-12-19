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斥資3.8億 台數科入股LINE TV

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導
圖／經濟日報提供
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OTT TV與有線電視的競爭，出現「雙贏」。國內第四大有線電視系統業者台灣數位光訊科技昨（18）日宣布透過旗下大屯有線及佳聯有線，以每股63.57元、合計3.8億元，認購巧克科技新媒體公司（LINE TV）現金增資股，合計18.8％股權，成為LINE TV在台最大台資股東。

台灣有線電視訂戶數已經跌破500萬戶，出現剪線潮，作為有線電視業者，台數科集團董事長廖紫岑表示，把競爭化為合作，才有機會存活，今年第3季台數科也是有線電視業者中唯一營收逆勢成長的業者。

LINE在2018年11月，投資台灣新創團隊巧克科技新媒體，與LINE TV整併。

台數科集團 2019年6月與LINE TV影音串流平台合作，推出有線電視與網路電視的智慧電視盒「哈TV+」，是LINE TV首家在亞洲地區播出的有線電視台業者，台數科並取得LINE TV在台灣有線電視機上盒的上架代理資格。

LINE台灣董事總經理兼LINE TV執行長陳立人表示，將持續深化與台數科集團的結盟夥伴關係。

廖紫岑表示，推出機上盒「哈TV+」一年多來，新增機上盒與LINE TV付費用戶近5萬戶，占台數科用戶數近一成，目標超過預期，未來三年希望將比率提高為三成，力抗有線電視收視訂戶衰退。

台數科集團今年初申請將旗下中台灣生活網頻道變更為新聞頻道，但被國家通訊傳播委員會（NCC）通過後又撤回「覆議」，眼看申請進度遙遙無期，已轉進網路平台LINE TODAY 24小時新聞即時播放，未來雙方也將合製原創節目。

有線電視 LINE 台數科

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