中華電奪三大獎 國際肯定

全球知名顧問公司Frost & Sullivan在「亞太最佳實踐獎」 (2020 Frost & Sullivan Best Practices Awards) 線上頒獎典禮中，宣布中華電信蟬聯年度「台灣最佳資料中心服務業者獎」、「台灣最佳行動數據服務業者」，首度榮獲「台灣最佳雲端服務業者獎」等共三項大獎。

中華電信數據通信分公司總經理林昭陽表示，中華電信透過整合各項核心業務，提供客戶高規格與完整的IDC及雲端服務，獲得國內外認證，與多家國際公有雲夥伴合作。中華電信今年領先業界推出5G服務，將持續與各領域廣泛合作，共創5G雲端產業價值鏈。

Frost & Sullivan分析師Nishchal Khorana指出，中華電信打造的多雲交換平台直通國際知名公雲服務，結合中華電信豐富的資通訊技術資源，能有效協助企業客戶提升公司競爭力。

中華電信今年第三度獲得台灣最佳資料中心服務業者獎，中華電信的IDC服務持續不斷精進、提升專業能量，除了原先取得多項國際認證，今年取得Uptime Institute M&O認證，從機房建築、電力、機械、電信、資安採用最嚴謹的標準，同時擁有世界級資料中心的維運能力，未來帶動台灣產業發展5G、AI、物聯網、大數據等方面的新應用服務。

中華電信今年也再度蟬聯最佳行動數據服務業者獎。Frost & Sullivan分析師Sofea Zukarnain指出，中華電信在台灣打造了強大的行動網路環境，透過投資頻譜資源、網路建設，率先推出5G服務，持續強化網路優勢，提升行動網路速度及涵蓋。

中華電信表示，5G開台初期用主流的3.5GHz提供客戶5G最大頻寬，搭配行動寬頻頻譜2100MHz及擴大5G涵蓋，同步提供全台唯一5G NR + 4G 5CA的技術應用服務，提升尖峰時刻下載速率，展現厚實的技術實力。中華電信也將持續建構國內外產業夥伴的5G生態鏈，積極投入企業專網、智慧交通、AR/VR消、企客等5G創新應用。