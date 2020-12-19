重建受損廠房 緯創：印度製造承諾不變

印度經濟時報報導，緯創副總裁Vicent Lee告訴印度中央政府，已經開始重建印度廠房，重申緯創在當地製造的主要承諾沒有改變。

這是在上周緯創印度卡納塔卡省廠房發生暴動毀損事件後，印度緯創近期首度對官方發表聲明。但卡納塔卡省官員昨（18）日透露，初步調查顯示，向緯創提供臨時工人的六家勞務公司未按時付薪水給工人，緯創也違反幾項勞動法。

外電也報導，緯創在印度廠房原預計將在明年1、2月間生產蘋果公司最新的iPhone 12，但暴動發生後，iPhone 12在印度的生產時程恐將延遲，蘋果已介入調查暴動事件。分析師和仲介公司透露，在蘋果完成獨立調查前，不可能立即將iPhone 12的生產，轉移到緯創的另一個印度工廠，也不會轉到鴻海印度廠。

緯創印度廠發生暴動，也是台商擔心布局印度的挑戰。電電公會理事長李詩欽昨（18）日出席國際鏈結論壇會後表示，台商布局印度應該主攻內需市場，至少要深耕五到十年的時間才會比較有成果。

李詩欽是英業達董事，英業達早期也布局印度，主要做軟體，後來撤離原因就是當時印度合作夥伴出狀況，對英業達也是始料未及。李詩欽透露，英業達也曾在印度沿海地區設廠製造，一方面是為了印度內需市場，另一方面也有利零組件進口，但目前在印度沒有製造廠，因為客戶覺得不太需要。

根據以往經驗，李詩欽認為，台商應該要把印度當成內需市場看待，至少需要五到十年的時間深耕。現在到印度獲得成功的廠商都是打內需市場，包括台灣、日本和韓國廠商。他坦言，現在台商光是把產線移回台灣「已經夠忙了」，未來可考慮布局其他地區。