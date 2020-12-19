明年出貨上看2.5億支 5G iPhone鏈迎超級周期

外電報導，投資銀行Wedbush調查供應鏈的數據顯示，5G iPhone的需求愈來愈樂觀，2021年可能最高出貨2.5億支iPhone，輕鬆超越2015年創下的2.31億支歷史紀錄。鴻海、和碩與台積電等iPhone供應鏈廠商受惠最大。

台積電董事長劉德音之前表示，明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好，內部未看到砍單或產能利用率下滑情況。

鴻海董事長劉揚偉之前也表示，明年上半年肯定比今年同期好，主要因素之一是智慧手機有遞延效應，明年上半年一定比今年上半年好。

美國投行Wedbush首席分析師Daniel Ives重申他認為iPhone 12啟動超級循環周期的論點。他表示，在2014年的iPhone 6上市後，蘋果多年來沒像今年新機一樣能拉動iPhone銷售上升趨勢。

Daniel Ives對亞洲iPhone進行了供應鏈調查，圍繞iPhone 12的5G需求看漲。他研判，預計第4季iPhone出貨將達到9,500萬支，比先前Wedbush和華爾街預測高出約35%。Daniel Ives預測，保持假期旺季的牛市態勢，蘋果iPhone出貨量將在2021年超過2.4億支，最高可達2.5億支，輕易打破2015年2.31億支的銷量紀錄。Daniel Ives樂觀表示，未來幾個月，iPhone 12超級周期繼續對蘋果股價帶來大利多。