日月光高雄廠發紅包 每人1萬

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導

封測大廠日月光投控今年業績表現亮眼，昨（18）日大方宣布發紅包。日月光表示，感謝員工努力，除了明年高雄廠將依績效表現調薪，基層員工將每人發放1萬元紅包。日月光高雄廠已連續七年加碼基層員工年終每人1萬元，並連續四年調薪，平均幅度3%到5%。為搶先預約人才，日月光今（19）日起開始進行徵才。

日月光表示，今年受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，營運成績亮眼，2021年因全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率。預估明年高雄廠人才需求將超過3,600人，今天將在高雄K11廠區舉辦2020年最後一場大型徵才活動

日月光表示，疫情衝擊下，公司不裁員、不減薪；高雄廠明年將依同仁績效表現全面調整薪資，加碼基層員工每人1萬元大紅包。預計此次日月光高雄廠發放的紅包總金額將達1億元以上。

日月光 紅包 徵才活動

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