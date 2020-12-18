智慧懶人旅行出發！承億文旅與小米推小米智慧主題房

看準年末旅遊熱潮，小米台灣攜手文創設計飯店龍頭「承億文旅」，跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅旗下六間飯店以藝文創意打造的特色房型，結合近30多款的小米智慧家電與裝置，碰撞出文創與科技的美感，更讓旅程因智慧家電多一份愜意與慵懶。

這也是小米與台灣連鎖飯店首次跨界合作，並選在剛蟬聯台灣最美飯店冠軍的「承億文旅桃城茶樣子」，正式宣告智慧懶人旅行出發。

日前小米推出小米智慧顯示器65型，完整了智慧家庭的最大一塊拼圖，為了讓廣大用戶體驗完整智慧家庭所帶來的美好生活，小米首度跨界與連鎖型設計旅館合作，攜手全台擁有6間分館的文創設計飯店龍頭承億文旅，打造期間限定「小米智慧主題房」。

承億文旅副董事長戴淑玲說，承億文旅自2011 年推出第一家飯店至今，在台灣北部、中部、南部與東部共有6間主題各異的設計旅館，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島。

看準未來旅遊的趨勢是體驗當地與特色文化，因此均以「文化創意與美學藝術」融入飯店設計，讓四季能在飯店裡都擁有不同的感受與風情，為旅客提供提供匠心獨具的住宿體驗。

小米台灣業務總監蔣坤揮表示，小米秉持著「以科技產品為用戶帶來美好生活」的初心，特別選擇與承億文旅合作，使小米的AloT智慧科技結合在地化的樣貌，將小米智慧家庭裝置融入不同的藝文風格，期待在跨界結合的碰撞下，創造出不一樣的溫度與體驗，讓旅程更輕鬆、愜意。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島共六間飯店中，各打造一間「小米智慧主題房」。

從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選近30款小米智慧家庭產品與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景， 打造時下最夯懶人智慧旅行，讓旅客玩累了可直接倒進被窩，用語音關閉電燈，或半夜起床再也不用摸黑找開關。

承億文旅品牌長簡巧珊也分享集團喜訊，今年第三屆台灣最美飯店歷經2周的票選激戰，共有超過15萬名網友熱情參與，而被盛讚為文創設計飯店龍頭的承億文旅集團，共有5間飯店獲選2020台灣最美飯店殊榮，堪稱最大贏家。

承億文旅旗下台中鳥日子，邀請到知名直播主兼網紅「瑀熙Yuci」，打造成自己最愛的「懶人粉Yuci專屬智慧房間」，瑀熙Yuci特別將小米智慧家庭套裝組合的米家門窗感應器放入房間內，讓女生在外的安全被完整保護。

而嘉義桃城茶樣子則由實驗型網紅「黑羽」，打造成「動漫宅的智慧房間」，讓動漫元素加成在承億文旅的藝文氣質與小米的智慧科技上，加上超高畫質「小米智慧顯示器65型」，動漫宅的夢想空間一次完成。

花蓮山知道則邀請空靈系正妹「語謙」開箱直擊，「小愛同學」在花蓮幽靜中和語謙開啟無俚頭的對話，讓行程增添不同趣味。