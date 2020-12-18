Pchome 24h強化行動端介面 App下載數破500萬
PChome網路家庭旗下PChome 24h強化行動購物推薦與介面設計，Pchome 24h購物App下載數超越500萬。網家指出，今年消費行為改變，全站消費動能強勁，行動端爆發性成長更推升雙12業績較平日翻倍成長，且平均客單價創下歷年雙12新高。慶祝下載量創歷史指標紀錄，近期也有慶祝促銷活動。
網家表示，今年優化行動端，融合AI智能服務及圖像化視覺改版等優勢，促進PChome 24h購物行動端新會員、下載數較去年同期大幅成長50%，下單率與黏著度持續成長。也因專注強化提供行動端用戶良好使用體驗，PChome 24h購物會員年齡層年輕化，轉以25-44歲為主力族群；今年宅經濟趨勢也帶動45歲以上新客數年增60%，不少熟齡族群加入。
為提供更優質的購物環境，今年強化「會員行銷」及「智慧推薦」兩大面向，升級服務品質，會員專屬每月8日的「遇8就發」限定折扣活動，及可以商品優惠價添購的「加價購」服務受好評。透過大數據及AI分析，打造智慧推薦功能及熱銷好貨專區，依會員喜好，推薦個人化的商品，以及演算熱銷商品排行，以購物專區方式吸引消費者眼球。活動上線後，帶動商品加入購物車比率大幅成長10倍。「推播通知」功能刺激第一時間獲知搶購資訊及優惠活動，提高行動端下單率，熱門商品如 iPhone12系列、PS5、特規款口罩，透過即時推播，皆引發消費熱潮，有助營運成長。
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