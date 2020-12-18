禾榮科技入駐竹北生醫園區 進軍癌症標靶精準醫療設備

由漢民科技轉投資的禾榮科技於新竹竹北生醫園區設立之「加速器硼中子捕獲癌症治療(AB-BNCT)研發中心」與「GMP工廠」，今日舉行啟用典禮，台灣自行研發製造癌症標靶型精準醫療設備展開新頁。

今天的啟用典禮，由漢民科技副董事長許金榮、新竹縣長楊文科、新竹科學園區管理局局長王永壯、工研院前院長劉仲明、中國醫藥大學附醫新竹分院院長陳自諒、清華大學代表葉宗洸主任、工研院代表陳立偉副處長、禾榮科技總經理沈孝廉等人，共同進行啟用剪綵儀式。

禾榮科技表示，「加速器硼中子捕獲癌症治療(AB-BNCT)研發中心」位於新竹竹北生醫園區，鄰近中國醫藥大學附設醫院新竹分院、清華大學、工業技術研究院。結合產學、醫界的人才。利用新竹科學園區的優勢，與國內相關產業合作，打造智慧治療室系統、劑量監控系統，建立完善的硼中子捕獲癌症治療方案，開放國內的生技醫藥公司，與各醫療與研發機構進行合作。

禾榮科技目前研發AB-BNCT 整體解決方案，包含質子加速器系統、中子源靶系統、中子束調整器、中子劑量即時監控系統，未來配合國內醫療AI 影像診斷的腫瘤辨識技術、標靶含硼新藥開發以及治療輔助設備，將開發整套 AB-BNCT 治療計畫系統，可促進我國精準醫療產業蓬勃發展，協助政府推動臺灣精準健康戰略產業發展。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，放射線治療技術問世已超過30年，造福千千萬萬的癌症病患，但伴隨而來的副作用也讓病患們同時感受不適。AB-BNCT 的癌症放射線治療，可將副作用降到最低、治療時間短、術後不適感大幅降低，可使恢復期大大縮短、治癒率高。這將使病人不但可以維持生活品質，減輕患者的痛苦， 並提高術後的生活品質。

沈孝廉表示，工研院與清大合作發展加速器等級之BNCT 臨床治療技術發展多年，但過去一直沒有人承接該項技術。漢民希望國內的醫療產業，能發展進入障礙高的重型醫療設備，因此斥資向政府標下這項技術，希望將這項國人研究之20 餘年的技術，在台落地生根，並進一步投資大量資金建立整套系統設備，進行研發，並推動全世界的 FDA 認證，未來將申請臺灣與國際 FDA 認證，提升台灣醫材水平，也希望為人類做出貢獻。