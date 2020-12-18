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均豪公告 10月自結每股賺0.02元

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板設備廠均豪（5443）今（18）日因近期股價異常，依櫃買中心要求公告相關訊息， 以利投資人區別暸解，自結10月每股純益0.02元，少於去年同期的0.12元。

均豪10月營收3.29億元，月增4.4%、年減12%；稅後純益300萬元，月減78.5%、年減83%；單月每股賺進0.02元，少於上月0.09元，以及去年同期的0.12元。

均豪的產品組合以面板相關設備為最大宗，約占營收70％，其他有10%在半導體事業，並有20%在智慧物流、被動元件等其他應用。均豪董事長陳政興日前透露，明年面板營收貢獻持平，但半導體設備業績將倍增，營收可望成長20%。

陳政興表示，面板在新技術、新產品投資持續，台灣面板廠在Micro LED、車載面板都有新設備投資，中國大陸面板廠還在擴線，預期未來幾年面板營收可持平。此外，均豪、均華及志聖也宣布組成「G2C 聯盟」，借助三方各自在顯示器、半導體與 PCB 專長，搶攻半導體一站式服務商機，今年已打進全球封測龍頭，成效將陸續顯現。

均豪在今年切入台積電設備供應鏈，市場普遍預期明年上半年獲利將大幅成長，股價也因此狂飆，7月底波段低點僅20元，今日收盤價已來到40.25元，不到5個月時間已翻了一倍；近期也因為股價波動較大，連二個月應櫃買中心要求公告財務業務資訊。

面板 均豪 營收

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