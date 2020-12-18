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伊雲谷參展台南資訊月 望帶動南台灣產業數位轉型

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
雲端業者伊雲谷參加109台南資訊月，伊雲谷董事長林啟雄（右2）為立委林宜瑾（右3）導覽，在攤位上了解數位轉型內容。業者／提供
雲端業者伊雲谷參加109台南資訊月，伊雲谷董事長林啟雄（右2）為立委林宜瑾（右3）導覽，在攤位上了解數位轉型內容。業者／提供

109台南資訊月在12月17～21日盛大舉辦，雲端業者伊雲谷（6689）也南下參加，董事長林啟雄表示，雲端技術勢必成為智慧工廠、智慧生活等物聯網和大數據新興應用的重要基礎，因此在伊雲谷在展會中展出多款應用，讓民眾了解雲端如何推動產業轉型進程，期望協助帶動南台灣產業的數位轉型。

109台南資訊月昨（17）日在南紡世貿開幕，今年以「數位催化 智連未來」為主題，邀集產官學各方共同宣揚數位時代新觀念，現場結合創新的技術服務、政府服務及體驗展示，幫助民眾充分了解數位科技，輕鬆進入5G新時代。

台南市長黃偉哲表示，資訊月為台灣技術發展的指標性活動，不只是新興科技的成果展演，也是全民資訊素養紮根的重要舞台，引領整體社會邁向數位化進 程。此外，資訊科技的發展應善用跨域整合的優勢，以跨城市、跨產業的串聯，來推動產品及服務效能的優化，進而帶動整體產業的數位轉型。

伊雲谷董事長林啟雄也強調，在新數位時代中，雲端技術勢必成為智慧工廠、智慧生活等物聯網和大數據新興應用的重要基礎，為了讓民眾透過互動式的攤位認識抽象的雲端概念，攤位上展示了「物聯網咖啡機」、「製造業瑕疵檢測」及「智慧能源管理系統」，用一杯咖啡的時間讓民眾了解雲端如何推動產業轉型進程。

伊雲谷是台灣唯一獲得AWS認證，同時提供技術諮詢及培訓輔導的核心級夥伴，近年深耕台灣中南部，推動超過1,000家客戶以雲端加值服務開啟數位轉型，產業服務經驗跨足零售電商、媒體、傳統產業、高科技製造及公部門等領域。

雲端 物聯網 資訊月

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