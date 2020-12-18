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遠傳攜手北市都發局 打造AIoT新居住模式

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳電信（4904）與台北市政府都發局攜手，於南港機廠社會住宅導入AIoT人工智慧物聯網平台，整合人工智慧、機器學習、雲端技術，打造創新居住營運模式，日前獲得「2021智慧城市創新應用獎」的肯定，在85件參賽作品中脫穎而出，預計於明年智慧城市展授獎。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，智慧城市是未來國家發展的重要趨勢，遠傳有超過400個政府ICT專案的執行管理經驗，本次獲獎即是遠傳「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」創新應用的具體落實與展現，未來將持續發揮專長，協助夥伴構建智慧城市新面貌。

許多建物大樓已存在中控系統，由人員操作管理各項裝置，南機社宅則是將中控系統上架設物聯網平台，收容各層次的數據，導入機器深度學習演算法，並透過雲端運算實現人工智慧應用，再交由中控系統執行，優化建物內各系統服務，達到降低耗能與提升效能的智慧預判。

南機社宅的AIoT人工智慧物聯網平台能依據住戶過往用電紀錄建立預測模型，提供住戶當月電費可能超過級距的警示，以及異常用電告警，人工智慧也會依住戶反饋持續學習優化，進而降低社區整體能耗。

在社區公設方面，AIoT人工智慧物聯網平台能根據室內外溫度、濕度、及設施控制參數等歷史數據，搭配時間電價最佳化調整空調設備，或優化其他動力設施控制，在不影響用戶體驗的前提追求電費極小化，也避免於電力負載尖峰時段大量用電。

人工智慧 遠傳電信 物聯網

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