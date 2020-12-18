傳iPhone 12印度量產進度喊卡 緯創：不予回應

今（18）日市場傳出，據印度媒體報導，原先蘋果規劃iPhone 12系列將在明年1、2月間在印度量產，並由緯創（3231）的新廠來組裝，不過因為日前發生暴動一事，在蘋果調查完成報告之前，iPhone 12印度製造的計畫恐怕不會啟動，對此緯創今日表示不予回應。

緯創印度廠先前才剛發生暴動，相關的財務損失評估、保險與善後後續事宜都在啟動當中，究竟此事何時落幕，緯創印度廠何時可生產iPhone 12系列產品，各界也都在觀察。畢竟這也牽涉到蘋果iPhone產品在印度的銷售表現。

對此路透也分析，這可能打亂緯創和大客戶蘋果這些年來計畫擴大「印度製造」的布局，另一方面也迫使印度政府必須加倍努力，才能吸引外資。

緯創在南印度生產 iPhone SE 的廠房上周六遭數萬名勞工砸廠、燒車，外傳起因是工資短少，緯創回應公司一向守法，已依約支付給人力仲介。