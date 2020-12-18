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工業局鼓勵禾聯碩物聯家電建生態鏈 攻智慧家電藍海

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
禾聯碩新產品發表會，經濟部工業局電資組副組長呂正欽(左)、資策會廖書漢博士(右)前往參觀，由禾聯碩副董事長蔡柏毅(中)介紹物聯網家電發展最新成果。(圖：禾聯碩提供)
禾聯碩新產品發表會，經濟部工業局電資組副組長呂正欽(左)、資策會廖書漢博士(右)前往參觀，由禾聯碩副董事長蔡柏毅(中)介紹物聯網家電發展最新成果。(圖：禾聯碩提供)

長年以來重視台灣人工智慧以及物聯網相關產業發展領域的經濟部工業局電子資訊組副組長呂正欽，日前(17)日與資策會廖書漢博士一同受邀參加國內智慧家電大廠禾聯碩（5283）2021年度新產品發表會。

除在會中參觀禾聯碩多項新型的物聯網家電、聲控功能及APPLE HomeKit空調產品外，並與該公司積極發展在地化人工智慧物聯網家電的副董事長蔡柏毅交換意見，對於禾聯碩近年度努力發展智慧家電產品的投入，表達肯定。

呂正欽致詞時表示，為協助台灣本土家電廠商進軍國際，在經濟部工業局支持下，資策會推動之消費性電子產業提升計畫，以國內在地廠商發展智慧及物聯網產品的精進為目標。鼓勵如禾聯碩這樣的家電廠將物聯網智慧家電領域建立生態鏈，開發符合生態鏈體系內之家電產品，補上關鍵技術，運用IoT技術跨越鴻溝，進入智慧家電藍海，經由智慧家電環控系統與跨裝置整合系統，打造出智慧家居生態體系。

他也鼓勵禾聯碩可將產品推向外銷市場，另一方面可進一步結合國內主要電信公司推出「系統＋網路＋智慧家電＋智慧聲控」一站式智慧居家基礎建設服務，為台灣智慧家庭產業的打造亮麗的未來。

在今年的禾聯碩新產品中，重視2021年5G時代來臨，推出禾聯智慧變頻空調領先台灣家電業，率先獲得蘋果Apple HomeKit認證，同時也榮獲第29屆台灣精品獎肯定。

工業局電子資訊組副組長呂正欽在禾聯碩新產品發表會中致詞，表示肯定實現智慧家庭願景。(圖：禾聯碩提供)
工業局電子資訊組副組長呂正欽在禾聯碩新產品發表會中致詞，表示肯定實現智慧家庭願景。(圖：禾聯碩提供)

智慧家電 禾聯碩 物聯網

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