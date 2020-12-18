日月光業績表現亮眼 高雄廠基層每人發1萬元紅包

封測大廠日月光（3711）今年業績表現亮眼，該公司今（18）日宣布，為感謝員工努力，明年高雄廠將依績效表現調薪，同時基層員工也將每人發放1萬元紅包，且為搶先預約人才，該公司將在明（19）日進行徵才活動。

日月光表示，今年受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，營運成績亮眼，放眼2021年，全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率。隨著公司快速成長，明年高雄廠人才需求將超過3,600人，2020年最後一場大型徵才活動，也將於本周六（19日）上午，在高雄K11廠區盛大展開，並將同步安排職場互動區。

此外，該公司指出，面對今年疫情考驗，日月光不裁員、不減薪，同時，該公司表示，為感謝全體同仁的努力，高雄廠明年將依同仁績效表現全面調整薪資，並且加碼基層員工每人1萬元大紅包，預計此次日月光高雄廠發放的紅包總金額將達1億元以上。

日月光投控也表示，該公司高雄廠已連續7年加碼基層員工年終每人1萬元，並連續4年調薪，平均幅度3％到5％，日月光持續照顧員工及其家庭，透過公司的穩健成長與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，提振員工信心。

另外，高雄廠為避免秋冬疫情再起，今年度尾牙辦理方式，改為發放每位員工現金1千元，同時加碼福利優惠，於12月至明年1月中，辦理系列「歲末狂歡！日月光限10超優惠活動」，與高雄各大餐廳、百貨、電影、運動休閒、文青景點，以及旅行社等，共計150間知名業者合作，祭出超過210項的「千元放大」優惠方案，日月光員工只要在指定的期限內，憑識別證即可享有店家的專屬優惠，貼近同仁需求、依照喜好自由選擇使用。