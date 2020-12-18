快訊

樹林高中傳學生段考用Line群組集體作弊 校長：20多人涉弊

中天關台後52台誰入主？57.9％民眾支持系統業者決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月光今年營運亮眼 高雄廠基層員工每人可領1萬元紅包

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
圖為日月光半導體K23廠。本報資料照
圖為日月光半導體K23廠。本報資料照

受惠客戶訂單需求暢旺，日月光投控（3711）今（18）日表示，目前封裝打線產能滿載，今年營運成績亮眼，而面對疫情考驗，日月光不裁員、不減薪，高雄廠明年將依同仁績效表現全面調整薪資，並且加碼基層員工每人一個大紅包，總金額超過一億元。

日月光指出，放眼2021年，全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率，隨著公司快速成長，明年高雄廠人才需求將超過3,600人，也將於明日上午舉行今年最後一場大型徵才活動。

今年面對新冠肺炎疫情的考驗，日月光感謝全體同仁的努力，高雄廠明年將依同仁績效表現全面調整薪資，並且加碼基層員工每人一個大紅包，以實質所得的成長，感謝員工、激勵全員士氣，更帶動同仁對公司的向心力與凝聚力，成為日月光高雄廠連年進步的動力。

高雄廠連續七年加碼基層員工年終每人一萬元，並連續四年調薪，平均幅度3％到5％，日月光持續照顧員工及其家庭，透過公司的穩健成長與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，提振員工信心。另一方面，公司也鼓勵同仁持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，秉持卓越、共好的態度，共同面對每個客戶、變化及挑戰，帶領日月光達到全新的維度。

日月光重視公司的每位員工，為了提升同仁的工作價值層次，將藉由持續投資高雄，把目前綠色智慧工廠的技術與經驗，導入新廠區的設計與規劃，帶動產業升級，創造更好的就業機會，同時吸引更多國內外大廠的投資，讓高雄邁向南區科技走廊的願景。

日月光 疫情

延伸閱讀

日月光摸索11年 智慧工廠開花結果

三強聯手 日月光高雄廠啟動全球首座5G企業專網

高通攜手日月光 中華電共同打造全台首座真5G智慧工廠

日月光、中華電、高通聯手 全球首座5G智慧工廠啟動

相關新聞

日月光今年營運亮眼 高雄廠基層員工每人可領1萬元紅包

受惠客戶訂單需求暢旺，日月光投控（3711）今（18）日表示，目前封裝打線產能滿載，今年營運成績亮眼，而面對疫情考驗，日...

中國祭半導體免稅政策 分析師：留意陸廠追趕速度

中國大陸針對半導體產業推出免稅政策，分析師認為，大陸這次政策應著眼於導正產業架構，由於台灣半導體位居領先地位，預料短期對...

西進半導體廠 適用當地免稅

大陸啟動歷來最大的半導體免稅政策，擴及至整體產業鏈，台積電、聯電、日月光投控等業者因先前都有在大陸布局，據了解，這些台廠...

鴻海印度製造 加碼近百億

鴻海將在印度展開高階iPhone組裝計畫。印度媒體報導，印度工業部批准鴻海六年投資250億盧比（約新台幣95億元）開發計...

清奈出勞工、鴻海帶來就業機會 雙贏

隨著品牌大廠爭相搶進印度布局，鴻海在印度的投資必須強化住宿與商業等基礎建設，並與當地政府密切合作，當地政府需要創造就業機...

陸擴大補貼半導體業 台廠大震撼

大陸財政部等四個部委昨（17）日公告，啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及至整體產業鏈，技術層次0.13微米以下可享最長...

中華電搶進低軌衛星 鋪路6G

5G才開台，下世代行動通訊技術6G就成為市場關注焦點，低軌衛星更是6G潛在熱門技術，蔡英文總統曾提到，太空產業台灣不會缺...

中華電大投資 布局國際海纜

台灣國際訊務量從2013年至今已大幅提升16倍，美中貿易戰更讓台灣成為亞洲海纜布局關鍵，中華電信表示，看準國際訊務量快速...

半導體國家隊ETF大對決！中信投信申請半導體指數認可

證交所表示，中國信託投信今（17）日遞件申請「ICE® Factset®臺灣ESG永續關鍵半導體指數」資格認可，為投信公...

群翊董座看好5G產業智慧化 有望帶動明年成長

PCB暨半導體設備商群翊（6664）今（17）日召開法說會，董事長陳安順提到，看好5G帶動產業從自動化升級智慧化，製程連...

半導體研究中心台南基地大樓 今在成大啟用

科技部國家實驗研究院與國立成功大學共同打造「國研院台灣半導體研究中心台南基地」，今天啟用，內有200坪產業界高規格無塵室...

工研院攜手日本等12家大廠 拚百億智慧節能商機

工研院今(17)日舉行「跨氣候帶綠能建築產研技術及國際合作發表會」，以「節能展示屋」攜手日本東京電力Power Grid...

熱門新聞

她簽美金儲蓄險年繳3.6萬 網見保單「這一條」急呼：快收手

陸擴大補貼半導體業 台廠大震撼

4.4兆勞動基金11月爆弊案 退休族自救招數看這裡

台銀提款機今晚大當機 民眾提款機前跳腳

重劃區比一比 林口奪買氣王、兩區還有一字頭

都更條例修法…危老建物 地方政府可代拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。