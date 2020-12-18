日月光今年營運亮眼 高雄廠基層員工每人可領1萬元紅包

受惠客戶訂單需求暢旺，日月光投控（3711）今（18）日表示，目前封裝打線產能滿載，今年營運成績亮眼，而面對疫情考驗，日月光不裁員、不減薪，高雄廠明年將依同仁績效表現全面調整薪資，並且加碼基層員工每人一個大紅包，總金額超過一億元。

日月光指出，放眼2021年，全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率，隨著公司快速成長，明年高雄廠人才需求將超過3,600人，也將於明日上午舉行今年最後一場大型徵才活動。

今年面對新冠肺炎疫情的考驗，日月光感謝全體同仁的努力，高雄廠明年將依同仁績效表現全面調整薪資，並且加碼基層員工每人一個大紅包，以實質所得的成長，感謝員工、激勵全員士氣，更帶動同仁對公司的向心力與凝聚力，成為日月光高雄廠連年進步的動力。

高雄廠連續七年加碼基層員工年終每人一萬元，並連續四年調薪，平均幅度3％到5％，日月光持續照顧員工及其家庭，透過公司的穩健成長與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，提振員工信心。另一方面，公司也鼓勵同仁持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，秉持卓越、共好的態度，共同面對每個客戶、變化及挑戰，帶領日月光達到全新的維度。

日月光重視公司的每位員工，為了提升同仁的工作價值層次，將藉由持續投資高雄，把目前綠色智慧工廠的技術與經驗，導入新廠區的設計與規劃，帶動產業升級，創造更好的就業機會，同時吸引更多國內外大廠的投資，讓高雄邁向南區科技走廊的願景。