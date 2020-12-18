全台積極推太陽光電 業者案場標不完

近二年來政府政策積極推動太陽光電，包括全台各地方政府及大型企業也陸續釋出許多案場提供建置太陽能發電廠，單是近期就陸續有聯合再生（3576）及元晶（6443）二大台灣太陽能模組廠獲得大型標案，業者表示，目前仍有不少大型案場在走行政程序，預計明年會有更多標案釋出，明年整體太陽能產業持續樂觀。

聯合再生100%持有之子公司永梁公司，目前手上已有12MW電場營運中，繼上個月取得宜蘭縣政府羅東鎮羅東掩埋場及五結鄉五結舊掩埋場約10MW標案，本月再傳出取得「台南市關聖里停車場等17場停車場設置太陽光電發電系統」標租案，此標案預計總建置量約8MW，完成後發電量預計為981萬度電。

另外，太陽能廠元晶近日也與國內某能源開發公司簽訂120MW 的太陽能模組銷售合約，預計明年1月開始出貨。元晶明年初將開始供應太陽能模組給該客戶位於台南的電廠，模組總出貨片數近36萬片。據法人推估，該訂單營收粗估落在 11至13億元之間，相當於元晶今年一整季的營收。

國內太陽能業者表示，未來2、3年預計仍會有相當多的地面型的太陽能電廠進行建置，而依各太陽能廠營運及生產太陽能模組規模大小，有利於搶食市場大餅，以聯合再生及元晶來看，都是國內大廠對大型標案較具優勢，不過其餘像安集、新晶投控規模相對較小的廠商，也鎖定全台民間企業合作，案場的建置屬於積少成多，透過許多小案場的快速建置，一樣能夠累積成穩定成長的售電業績。

市場法人表示，目前看來各廠商除了銷售太陽能模組之外，建置電廠也成為穩定且長期的獲利來源，明年預期整體太陽能市況仍將維持成長。