鴻海強化ESG 獲陸兩大殊榮

鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉近期與外界分享鴻海過去幾年來在企業社會責任領域的投入，藉由創造新營運商機、降低「隱形成本」等措施，逐步構築「EPS+ESG=永續營運」的思維，近期也因此大獲好評，由上海報業集團指導，財聯社主辦的「2020投資峰會—ESG高峰論壇」在上海舉辦。憑借在踐行ESG領域的突出表現，富士康獲評為「2020中國企業ESG最佳案例」，入選《中國企業優秀ESG案例白皮書》。此次活動旨在致敬對中國ESG事業做出卓越貢獻的企業，表達業界對負責任企業的認可。同時，主辦方通過科學的評選體系，尋找出ESG卓越案例，為更多企業增添發展ESG的動力。

同日，在廣州舉辦的「2020責任中國·CSR年度盛典」上，富士康也榮膺「年度責任創新企業」獎項。「責任中國·CSR年度盛典」誕生於2004年8月，已持續11年，由南方都市報社發起主辦，聯合各方對創新公益、公民行動設立的公益獎項評選，以致敬年度傑出的公益名人、公益踐行者、社會熱點的公益事件及群體等。「2020責任中國·CSR年度盛典」以「高格向上，多維履責」為主題，評選出年度抗疫先鋒企業、年度公益典範企業、年度用戶口碑推薦品牌、年度責任創新企業等致敬名單，包括富士康、京東、騰訊、滴滴出行等37家企業入選。

早在農曆新年前，集團即已成立防疫指揮中心並持續至今，鴻海董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，密切關注疫情變化態勢，並運用集團科技積累及「六流」優勢，全方位築建百萬員工健康防疫網絡。疫情發生之初，面臨全球口罩短缺的現象，富士康主動作為，2月5日率先在集團龍華園區導入口罩生產線，並借助自身在生產管理、市場協同、技術輸出等方面的能力與優勢，打通原材料採購、設備製造、產品生產等全產業鏈，從源頭增加口罩的生產供應。不僅為集團員工提供支持，還向社會積極輸出，為疫情防控關鍵提供有力支撐。

在綠色環保方面，早在2020年年初時，富士康已於 CSR 報告書中設立相關綠色環境保護目標：與2015年相比，2020年碳排放將下降24%，節能22%，持續符合廢物處理達100%轉換率，焚化率低於10%。

10月22日，公眾環境研究中心（IPE）在2020綠色供應鏈暨氣候行動論壇上發佈第七期綠色供應鏈CITI指數年度評價結果。富士康在540家中外品牌中脫穎而出，進入CITI 20強榜單，在IT行業中排名位列第二，並實現自2018年起排名穩步上升。綠色供應鏈CITI指數由公眾環境研究中心(IPE)和自然資源保護協會(NRDC)在2014年合作研發，是全球首個針對在華供應鏈環境管理表現的量化評價體系。該指數從回應公眾關於生產環節污染的問責、推動供應商實現合規與整改行動、數據透明和公開等五個維度對品牌開展評估。該排名反映了富士康與供應商的工作成果，包括在廢水調查、污染減排、合規性與整改行動等方面所做的努力和成效。

11月6日，富士康正式對外宣示，響應氣候行動100+ (Climate Action 100+) 指導委員會所提三大目標，集團旗下所屬廠區，除遵守當地政府的碳排放政策，也將持續強化氣候變遷治理、對溫室氣體排放採取行動及依照氣候相關財務揭露建議(TCFD)進行訊息披露。