工業電腦廠搶印度商機 研揚、英研智能、四零四出擊

台灣這次防疫有成，貿協副秘書長王熙蒙表示，台灣是亞洲四小龍中，唯一GDP、出口及投資都呈現正成長的國家。在新冠肺炎疫情下，是少數還可以維持正常生活作息的國家。目前全球仍處於各自的防疫政策下，僅能用線上研討會的方式來進行推廣，所以外貿協會特別主辦這場線上產品發表與媒合。會中除了研揚科技（6579）、慧友電子（5484）、虹光精密（2380）、超恩、訊連科技（5203）、英研智能、克斯康耐、慶陞工業、四零四科技、龍門技術等10家台灣企業與會外，也同時邀請印度第二大跨國企業塔塔集團(TATA Group)旗下的塔塔顧問服務有限公司(TCS)台灣總經理Mr. Karthi Madhavan，來分享多年來協助台商進入印度市場的訣竅及經驗，主動出擊拜訪目標客戶，為客戶提供解決痛點的產品及方案。

會中台灣廠商推出各種智慧交通、智慧城市、智能停車場、智能道路監控等領域的應用，線上來自東亞、南亞的系統整合商、IT經銷商、IT基礎架構整合商等物聯網從業廠商，認為這次的線上洽談非常有幫助，不僅與台灣資通訊業者連結上，也透過台灣廠商介紹的解決方案，了解更多商業合作的模式與商機。印度加爾各答系統整合商Techniche Consulting Services表示，目前印度很多開發中新興城市，有多樣的智慧城市系統佈建需求，例如智慧路燈系統、整合型廢棄物處理系統、智能道路監控等。

研揚日前參加外貿協會推出的COMTECH India展覽品牌，進行線上的簡報與媒合，來延續往年在印度辦理智慧城市實體展覽的能量。這場「智慧城市與網通產品面向全亞洲買主-線上產品發表會暨採購洽談會」，吸引超過400位來自印度、菲律賓、印尼、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、新加坡等多個新南向國家的買主參加，同時也有一些來自日本、保加利亞等國的買主。

物聯網系統產品處處長莊富傑表示，研揚所研發的智慧路燈和智慧共桿，已經在多個國家落地。此外，研揚在台灣桃園青埔智慧園區的佈建，更是一個智慧城市的縮影，結合智慧路燈、智慧共桿、水位偵測、空品偵測、車流及人流的實時監控等，科技讓人類生活更加便利。配合國家新南向政策，產業盡一己之力，大力推廣智慧城市解決方案到亞洲鄰近國家，希望可以加速並協助各國的智慧城市佈建與提供相關服務方案。