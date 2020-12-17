半導體國家隊ETF大對決！中信投信申請半導體指數認可

證交所表示，中國信託投信今（17）日遞件申請「ICE® Factset®臺灣ESG永續關鍵半導體指數」資格認可，為投信公司今年第11件ETF標的指數資格認可申請案。另富邦投信15日才申請「ICE FactSet台灣核心半導體指數」之資格認可，代表「半導體國家隊ETF」將出現中信和富邦投信「直球對決」！

根據送件資料，中信投信申請之「ICE® Factset®臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，由ICE Data Indices, LLC編製和維護，係從台灣上市櫃股票中，挑選符合財務指標或有配息表現的半導體相關企業，目標是反映台灣半導體具代表性企業的績效，並導入ESG知名機構Sustainalytics ESG的評審標準，使其成分股能兼具表彰永續經營良好特色，現成分股計30檔。

值得注意是，今年10月底中信投信申請ESG債券指數的「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」資格認可，也和Sustainalytics合作。近期中信投信致力ESG布局，積極拓展相關產品。

至於富邦投信申請的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，也由ICE負責編製和維護，主要從上市櫃個股中，根據流動性標準、FactSet產業分類及半導體價值鏈分類選股，並採用GPA（Gross Profit to Assets）排序等各項條件選出成分股，成分股也有30檔。

業界分析，中信半導體指數特別訴求ESG，成分股的ESG評分，應更有優勢。權重來看，則因為台積電（2330）在台股比重極大，兩指數應都會讓權王有吃重的腳色，再來就看其他成分股名單和權重分布。對於「半導體國家隊ETF」有興趣的投資人，可同步參考。