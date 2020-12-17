工研院啟動沙崙綠能科技示範場域 拚電力自給自足

配合政府「5+2」創新研發計畫，工研院於台南沙崙智慧綠能科學城啟動「綠能科技示範場域」，欲要作為產業正式量產前的「最後一哩路」，今年底已有300人進駐。綠能科技示範場域在電力上自給自足，不僅在區域內廣設太陽光電板，每日發電量可達1041KW（瓩），也發展空調系統，運用晚間離峰電力製作冰水，白天最熱的時間則透過冰水管，讓室內達到節電降溫的效果。

沙崙智慧綠能科學城範圍共分為7區，包含核心區（產專A、C、D區）、商業區（產專B區）、產業研發專區（產專X區）、中央研究院南部院區（產專E、F區）及高鐵台南站周邊生活住宅區等。

綠能科技示範場域規劃設置於高鐵台南特定區之沙崙智慧綠能科學城產D區，面積約7.44公頃，裡面包含由太陽能面板組成的「太陽樹」，洩洪池，更設有全世界僅三座的「亞熱帶首座旋轉式綠能建築技術研發測試平台」，可模擬不同房屋座向與不同太陽方位角對建築的影響。