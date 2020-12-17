環球晶併購世創 盧明光：即便代價很高但非買不可
矽晶圓大廠環球晶（6488）創辦人、中美晶榮譽董事長盧明光，今（17）日出席第14屆潘文淵獎頒獎典禮，談及環球晶併購世創，指出即便代價很高，但非買不可，因為併購世創後，將讓中國矽晶圓產業至少10年都追不上。
盧明光今日在高峰論壇時，論及環球晶併購世創，不諱言，這項併購案本身很困難，要通過7國的反托拉斯法，包括中國、德、英、美等三國主管機關核准，但併購世創「勢在必得」；盧明光分析，中國極度缺乏12吋矽晶圓，因此砸大錢積極發展半導體產業，若世創落入中國廠商手中，受傷的不只環球晶，甚至連信越、勝高都會受傷，所以即便代價很高，但非買不可。
另外，在產業如此成熟的狀態下，光靠公司營運成長，就算花十年時間，市占率也難以達到全球第二，不過收購同業得到更多客戶群。
環球晶與德國矽晶圓大廠世創在12月10日簽訂商業合併協議，自本月起的五周內，啟動公開收購，預計斥資約37.5億歐元，約新台幣1300億元，成為國內半導體業史上規模最大的跨國併購案，目標希望取得至少 65% 股權。
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