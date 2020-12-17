擺脫人工找查煩惱 PwC用法律科技寫合約

會計師與律師力拚數位轉型，普華商務法律事務所合夥律師林信宏今（17）日指出，事務所已經與合作夥伴開發出新的數位工具，可運用光學辨識技術，讓機器辨識文字，省下找到特定條款的人工，更可依需求產出標準化合約初稿，大幅提升法務部門效率。

林信宏表示，目前法律科技的發展多著重於法務部門績效管理、合約數位化，及合約條款的修改及產生，以提升金融機構法務部門執行法律事務的效率；不過就未來趨勢而言，法務部門更可進一步將合約條款類型化，並以不同標籤標記。若未來有合約修改需求時，可以更快速地辨識應修改的合約條款及其他相似條款，以進行合約修改。

林信宏指出，目前PwC與合作夥伴聯合開發法律科技工具「NewLaw」，以實現合約數位化並達到快速合約修改的目的，NewLaw即是利用光學字元辨識技術，將紙本合約轉換成為機器可讀取的文字檔，並可將合約條款模組化後給予標籤註記，以節省法務部門日後辨識合約條款的時間，進而可合理預估所需花費的資源，還能根據需求產出標準化的合約初稿，大幅提升法務部門的效率。

數位化也是國際趨勢，林信宏指出，目前已有不少國際金融機構，開始將紙本合約數位化，將相關條款文字數位化後儲存，未來即可利用關鍵字方式進行合約條款的查詢。