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宏致砸7.5億 取得美國連接器廠Genesis 100%股權

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

宏致（3605）今（17）日公告，董事會決議通過以2690萬美元（約新台幣7.5億元）投資取得Genesis Technology USA, Inc.及Genesis Holding Company(以下兩者合併簡稱Genesis)各百分之百股權，預計2021年3月底前完成股權交割作業後，Genesis將正式成為本公司之子公司。

面對現今市場的快速變化及激烈的產業競爭，加以連接器及連接線之技術發展走向高速、高頻訊號、高訊息容量的趨勢；而宏致的成長發展策略，也必須朝向有創新的技術與產品，以及優秀的人才與團隊，才能跟上多變的市場，及不同的產業新趨勢，甚至引領市場不斷的邁向新紀元。為了滿足客戶的多元化需求，宏致也必須具備更全面性的完整解決方案來實現對客戶的承諾。

Genesis是一家總部位於美國亞特蘭大(Atlanta)，提供給客戶產品解決方案(Interconnect Solutions)的供應商，2020年營收約4500萬美元(約新台幣13億元)，提供的產品包括有連接器、連接線、電磁遮蔽罩、高速及高功率連接器等。

同時，Genesis也根據客戶需求提供組裝服務的客製完整解決方案(Total solutions)，產品應用範圍包括有機上盒、纜線數據機)及網通產品，這幾年也跨足了雲端資料中心、5G應用、IoT物聯網及工控產業。

Genesis具有強大的研發技術及業務團隊，除了在美國擁有多項技術專利，藉著美國總部辦公室可以貼近客戶就地提供技術服務外，在歐洲及亞洲也都有業務代表或生產據點提供最完善的快速服務，其客戶以美國及歐洲地區為主，客戶涵蓋很多國際知名的網通、雲端及工控產業等大廠。

宏致目前主要產品為筆記型電腦、消費電子週邊、手持式行動通訊裝置、汽車電子、雲端伺服器、工業產業等高階精密連接器等。宏致集團專注於發展自主研發、新產品開發速度及整合完整的生產製程等三大領域，營收規模約新台幣80億元。

宏致著眼於兩家公司產品技術與銷售領域及客戶群具高度互補性，積極地進行合併後，其研發技術即可利用美國與亞洲兩地的專業分工以縮短產品開發時程，並藉由整合雙方技術達成領先開發，以獲取未來更多的成長機會與動能。

新台幣 連接器

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