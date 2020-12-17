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神達總座何繼武表示 對明年審慎樂觀

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

神達投控（3706）總經理何繼武今（17）日表示，受惠旗下神雲在雲端運算、邊緣運算有新訂單挹注，神達數位有新產品推出，整體來說，對明年營運看法審慎樂觀，預估將持續保持成長。

神達今天舉行線上法說，何繼武指出，今年是充滿挑戰的一年，神達透過人力及產線調度，持續進行應變。第3季因疫情趨緩，是今年營運高峰，第4季因歐美第二波疫情，以及客戶去化庫存，如原預期的處於持平。在毛利率表現上，上半年因部分轉投資的費用提高，以及神達數位因營收衰退，但持續進行新產品的研發，有很多長期的投資，因此影響毛利率。預估明年仍會維持穩定的毛利率，展望未來仍將處於穩健。

以前三季來說，神雲科技營收占整體營收比重約八成，神達數位11.4%、神達電腦8.5%。何繼武表示，神雲在雲端運算市場展望正面，邊緣運算及5G相關業務也獲得客戶採用，但開花結果還要一段時間；神達數位今年受疫情影響較大，不過在車聯網相關產品已獲得新的訂單，若明年疫苗可普遍施打，疫苗護照可以形成標準，神達數位的營運也會有更好的能見度。

神雲總經理林聰良指出，因應美中貿易戰，神雲去年底成立竹科廠，並持續投資台灣工廠，由於企業客戶需求穩定，資料中心需求強勁，帶動第3季營收上揚，第4季營收約回到第1季水平，全年營收保持兩位數的年增率。在資料中心需求持續帶動，預估明年第1季可達今年第3季水平，加上AMD、英特爾平台產品出貨，樂觀看待明年的成長。至於5G及邊緣運算明年會有小量出貨，預估要兩、三年才會明顯發酵，目前神雲乃透過策略聯盟提供客戶完整的5G建置解決方案。

神達 營收 雲端運算

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