交通部攜手華電聯網 啟用5G智慧交通試驗場域

交通部攜手華電聯網（6163），今（17）日宣布啟用淡海新市鎮5G智慧交通試驗場域，為台灣智慧城市國家隊再添戰力，期結合台灣車載資通訊產業技術能量進軍國際，搶攻智慧交通商機，110年也將成為台灣車聯網車路產業聯盟創始元年。

華電聯網表示，透過此5G試驗場域，可提供車聯網產業驗證其各種智慧運輸的創新應用，並運用華電聯網開發的智慧車展示平台，以大數據方式進行技術實證及場域資料分析，研訂完善的相關標準、制定檢驗及審核機制，以加速相關產業升級、轉型及接軌國際。

華電聯網董事長陳國章指出，台灣擁有非常強大的技術創新能量，但要累積真正引領智慧交通產業發展的實務能力，就需要建構可進行技術驗證的場域，在投入軟硬體技術整合，今天正式啟用淡海新市鎮5G智慧交通試驗場域。希望各領域廠商能加入此計畫，一起打造強大的夥伴生態圈，引領台灣智慧交通產業朝5G時代邁進。

交通部已訂定110年至113年的新「智慧運輸系統發展建設計畫」，將投入預算推動本計畫，包括淡海新市鎮試驗場域，以強化國內5G及車聯網產業發展聚落。因承接「淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫」，華電聯網成立淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫專案辦公室（PMO），邀請協會和學術單位等各方專家參與，扮演跨界溝通平台。PMO為國家聯網車相關產品的認證中心籌備處，將邀請相關產業加入，結合產業與政府資源共同研訂完善的相關標準、制定檢驗及審核機制。

華電聯網表示，因應多元技術驗證的需求，華電聯網在淡海新市鎮5G智慧交通場域中，已於10個測試路口佈建終端設備，可將即時資訊傳送給聯網車或巡禮巴士，包含即時號誌時相應用 、前方號誌時相秒數資訊提示、前方道路障礙／違停車輛警示、前方道路壅塞提示、行人防撞警示和路口車輛闖入輕軌軌道區域警示等。相關資訊均能在車載資訊系統上呈現，讓駕駛員與乘客能及早因應。

將於此場域布建5G訊號的遠傳，也提供路側／感測設備、智慧號誌控制、交通資訊運算等系統架構所需的5G環境。遠傳電信執行副總經理曾詩淵指出，遠傳長期投入車聯網領域，由早期的計程車車輛管理進展到近期的共享單車、共享機車、共享汽車領域等，不僅提供良好的通訊網路，透過物聯網與遠傳自行開發的物聯網SIM管理平台，具有可擴充與可程式化的規則彈性，其API更能有效的串接客戶的管理系統。