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IBM專業表現 獲台積電頒優良供應商卓越表現獎

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
IBM於晶圓廠自動化領域的專業表現獲台積電肯定。 圖/IBM提供
IBM於晶圓廠自動化領域的專業表現獲台積電肯定。 圖/IBM提供

台積電（2330）於12月3日舉辦的第20屆供應鏈管理論壇中，特別表揚和感謝15家優良的設備、廠務、原物料及資訊供應商，IBM獲頒「優良供應商卓越表現獎」，肯定 IBM 在晶圓廠自動化領域的專業表現。

台灣IBM公司總經理高璐華表示，非常高興能在台積電眾多供應商中，以資訊服務提供者的身分領取這個獎項，備感榮幸。IBM團隊將持續提供專業的服務，作為台積電不可或缺、信賴的IT夥伴。

IBM和台積電合作推動晶圓廠自動化至今年是第27年。在IBM團隊與台積電IT團隊緊密地合作下，搭配IBM軟、硬體和7x24的技術支援服務，近三年在所有廠區的晶圓廠自動化(MES) 「Zero Down Time」，實現穩定、高可靠度和高可用性的維運目標。IBM將持續服務客戶的承諾，支援台積電全球化的生產營運模式。

台灣 IBM 公司（1711）成立於 1956 年，超過一甲子的耕耘，深入參與各項改變本土產業發展與日常生活的重大變革。今日的 IBM 致力以整合解決方案與產品為客戶創造價值。IBM 的解決方案能為客戶帶來新能力，協助其業務轉型，並以新的方式與客戶和員工互動。這些方案源自於 IBM 在業界頂尖的顧問與 IT 實踐服務、雲端與認知運算方案、企業系統與軟體，且擁有名列世界頂尖機構之一的 IBM 研究中心作為最佳後盾。

IBM 台積電 晶圓廠

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