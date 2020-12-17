高通推新款4G晶片 持續鞏固版圖
晶片大廠高通於今(17)日宣布，推出4G驍龍678晶片，接棒前一代的驍龍675晶片。高通表示，驍龍678可實現整體效能升級與高速連線，捕捉畫質精細的照片和影片，提供沉浸式娛樂體驗。
高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，高通擁有獨特優勢可支持OEM推出新一代裝置，提供符合消費者需求的功能和效能。驍龍678透過可靠的連網能力，以高速度和持久的電池續航力，為消費者的日常娛樂提供所需的行動功能。
高通指出，驍龍678配置X12 LTE數據機，下載速度達600Mbps，上傳速度達150 Mbps，另外也配置第三代高通人工智慧引擎，與肖像模式、低光源拍攝和雷射自動對焦等功能，可提供更智慧化的攝影體驗。
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