宏碁Chromebook銷售報捷 拿下西班牙市場市占冠軍

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）在西班牙Chromebook消費市場10月份市占率站上今年新高，以47.3%登上冠軍寶座，更創下18個月以來市占新高的成績；此外，累計今年1至10月份同樣以33.5%市占率領先對手，成為西班牙Chromebook市場霸主。

遠距辦公及教學趨勢持續推升全球電腦出貨量，Chromebook領域更是強勁出貨，宏碁長期耕耘Chromebook市場，今年10月份在西班牙的銷售年增率亦超過業界3倍以上，同時擁有全方位產品線組合，包含筆電、All-in-One電腦及平板等系列，更配備抗菌觸控螢幕功能，成為業界Chromebook產品中既創新且多元化的電腦品牌，提供時下年輕專業人士及學生族群在疫情影響下的各種使用選擇，滿足商用及一般消費者不同的需求，亦逐步站穩西班牙Chromebook市場領導地位。