聯發科成為MLCommons成員 致力推動AI標準

晶片大廠聯發科（2454）宣布，成為開放工程聯盟MLCommons聯盟的創始成員。聯發科指出，MLCommons是一個開放式產業聯盟，由多家全球領導廠商發起成立，將共同致力於推進機器學習和人工智慧的標準及衡量指標。

除了聯發科外，上述聯盟的創始成員還包括有Google、Facebook、微軟、阿里巴巴和百度等多家企業。聯發科預期與聯盟成員將就人工智慧領域專業知識進行深度交流，以支持跨行業的人工智慧框架和衡量標準，從而精進搭載聯發科晶片方案終端設備的使用者體驗。

聯發科執行副總暨技術長周漁君表示，人工智慧的應用日益普及，不僅為人們提供更佳的資訊獲取管道，也為醫療、商業和教育等領域開闢新的應用發展。MLCommons聯盟致力於與世界頂尖專家和相關團體制訂人工智慧測試標準，從而加速該領域的創新，聯發科將與其他聯盟創始成員攜手促進全球合作，以建立並共享最佳解決方案。

MLCommons聯盟正與業界的專家、技術人員和學者，進行開發並共用機器學習和人工智慧的公共資料庫與最佳實作規範。

聯發科強調，該公司持續致力於跨平台人工智慧與機器學習領域的技術研發，包括智慧手機、智能電視、智慧音箱、路由器及智慧健康等設備。