聯發科成為開放工程聯盟創始成員 將推動人工智慧標準

聯發科宣布成為開放工程聯盟MLCommons聯盟的創始成員，MLCommons是一個開放式產業聯盟，由多家全球領導廠商發起成立，將共同致力於推進機器學習和人工智慧的標準及衡量指標。

除聯發科外，這個聯盟的創始成員還包括有谷歌、臉書、微軟、阿里巴巴和百度等多家在機器學習及人工智慧領域的領導企業。

聯發科強調，將與聯盟成員在人工智慧領域的專業知識進行深度交流，以支持跨行業的人工智慧框架和衡量標準，從而精進搭載聯發科技晶片方案終端設備的使用者體驗。

聯發科執行副總經理暨技術長周漁君表示， 人工智慧的應用日益普及，不僅為人們提供更佳的資訊獲取管道，也為醫療、商業和教育等領域開闢了新的應用發展。MLCommons 聯盟致力於與世界頂尖專家和相關團體制定人工智慧測試標準，從而加速該領域的創新，聯發科技將與其他聯盟創始成員攜手促進全球合作，以建立並共享最佳解決方案。

聯發科致力於跨平台人工智慧與機器學習領域的技術研發，包括智慧手機、智能電視、智慧音箱、路由器及智慧健康設備等智慧家用設備。聯發科的技術，每年啟動超過 20 億台的終端設備。