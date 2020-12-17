研華夥伴峰會登場 强化智慧城市互聯生態圈

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）於12月17至18日舉辦研華物聯網系列夥伴峰會－Advantech Connect，聚焦智能服務與零售、智能物流、智慧醫療、智能建築等行業，探討如何以大數據、物聯網、雲端、AI、5G等趨勢技術，强化智慧城市互聯生態圈。

根據最新IDC報告，中國市場於智慧城市技術支出將持續增長，預計2023年將達到400億美元規模，主要投入項目包含可持續的基礎建設，數據驅動的治理方案以及數位化管理。研華智能服務事業群副總經理江明志對此表示，身爲AIoT人工智慧暨物聯網領域的參與者，研華連續積極在智慧城市的領域發展，專注於智能建築、智能服務與零售、智能物流、智慧醫療等産業市場布局，基於研華WISE-PaaS物聯網生態系，推出各種以垂直市場應用爲導向，端到雲的軟硬體解决方案。

江明志進一步說明，奠基於研華多年於工業電腦優勢，及近年積極投入工業物聯網軟體平台發展，在「端」的方面，研華將提供各種産業專用的電腦，搭配各式傳感模塊，進行邊緣數據採集與運算，並提供智能設備遠程管理軟體DeviceOn / iService，對部署在前線的設備進行實時監控與管理；在「雲」方面，則結合AIoT與WISE-PaaS物聯網雲平台，針對垂直市場提供各式産業應用軟體App，以數據賦能，驅動建築、服務與零售、物流、醫療行業的數位化轉型與升級，包括StoreVue零售門店管理，CCM冷鏈管理，FMS車隊管理，智能建築的戰情中心等管理方案。

此次論壇，將從四大行業包含智能服務與零售、智能物流、智慧醫療、智能建築；三大技術與產品趨勢包含工業移動、工業物聯平台、智能遠程設備管理切入，探討方向如智能服務與零售專題論壇、智能物流專題論壇、智慧醫療專題論壇、智能建築專題論壇、工業移動專題論壇、工業物聯平台專題論壇、智能遠程設備管理專題論壇。