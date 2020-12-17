研華智慧城市物聯網線上夥伴峰會 聚焦智能服務與零售

工業電腦大廠研華（2395）於12月17至18日舉辦研華物聯網系列夥伴峰會－Advantech Connect，聚焦智能服務與零售、智能物流、智慧醫療、智能建築等行業，探討如何以大數據、物聯網、雲端、AI、5G等趨勢技術，强化智慧城市互聯生態圈。

根據最新IDC報告，中國市場於智慧城市技術支出將持續增長，預計2023年將達到400億美元規模，主要投入項目包含可持續的基礎建設，數據驅動的治理方案以及數位化管理。研華智能服務事業群副總經理江明志對此表示，身爲AIoT人工智慧暨物聯網領域的參與者，研華連續積極在智慧城市的領域發展，專注於智能建築、智能服務與零售、智能物流、智慧醫療等産業市場布局，基於研華WISE-PaaS物聯網生態系，推出各種以垂直市場應用爲導向，端到雲的軟硬體解决方案。

江明志進一步說明，奠基於研華多年於工業電腦優勢，及近年積極投入工業物聯網軟體平台發展，在「端」的方面，研華將提供各種産業專用的電腦，搭配各式傳感模塊，進行邊緣數據採集與運算，並提供智能設備遠程管理軟體DeviceOn / iService，對部署在前線的設備進行實時監控與管理。

在「雲」方面，則結合AIoT與WISE-PaaS物聯網雲平台，針對垂直市場提供各式産業應用軟體App，以數據賦能，驅動建築、服務與零售、物流、醫療行業的數位化轉型與升級，包括StoreVue零售門店管理，CCM冷鏈管理，FMS車隊管理，智能建築的戰情中心等管理方案。

此次論壇，將從四大行業包含智能服務與零售、智能物流、智慧醫療、智能建築；三大技術與產品趨勢包含工業移動、工業物聯平台、智能遠程設備管理切入研華智慧城市物聯網線上夥伴峰會不僅有英特爾、移遠科技、瑞爲等夥伴分享最新技術趨勢，同時也邀請中國好餐廳協會、中物聯冷鏈委、國際醫療資訊協會、中國醫院協會、重慶華勤新銳科技、台灣富士通、NCR安迅（北京）、VinBus、Brandon Medical等行業專家，說明産業鏈上下游企業如何協作共創，爲智能建築與公共領域、智能零售與服務、智能物流與車隊管理、智能醫療帶來應用創新。

此次會議有來自大中華區超過上萬名夥伴上線與會，希望藉此讓研華夥伴獲得最新智慧城市物聯網策略與解决方案，以及了解AIOT時代發展新思路與最佳實踐，進而推動物聯網生態圈的穩健高效發展。