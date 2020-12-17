華碩：比特幣挖礦潮帶動顯卡需求增 能否延續需觀察

近期比特幣價格持續攀高，甚至來到近三年來新高，挖礦潮是否再起備受關注，對此華碩（2357）共同執行長胡書賓表示，顯示卡需求非常強，是因為挖礦的需求帶動，但是這波熱潮仍在觀察是否處於常態，「因為這個起起落落」，但不諱言，因為挖礦潮來襲，加上PC本身電競的需求非常大，因此在在都讓顯卡需求龐大、供貨吃緊。

胡書賓指出，現階段因上游供應有限，加上英特爾 、超微、輝達陸續又有新品推出，正與上中下游供應商協調滿足客戶，不排除新一代產品將反應市場變化，調整價格，至於近期挖礦潮帶動顯卡需求，內部還在觀察需求是否延續。

華碩11月品牌營收達 366.34 億元，月減0.09%、年增17.21%，為近三年同期新高，並預期受零組件吃緊影響，目前電腦類產品供應缺口仍高達近3成，相關需求將遞延至後續季度。胡書賓也維持原先看法，今年全年筆電、主機板等零組件出貨都將成長雙位數。

加密貨幣之一的比特幣16日首次突破2萬美元（約56.2萬台幣）大關，一度攀升至2萬440美元，交易呈現火熱狀態，暴漲了一千多美元，漲幅達5.6%，衝破歷史高點，也是有史以來首次突破兩萬美元的整數關卡。比特幣年初報價約8,150美元，今年以來的漲幅達150%以上。