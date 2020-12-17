中華電三年投資三海纜 可望成另一護國神山

近年美中貿易戰延燒，各國對中政策也影響國際業者國際海纜投資及資料中心設置地位，Google等國際業者近年加速對台投資資料中心，中華電信（2412）更宣布，積極投資國際海纜，未來三年就投資三個海纜，提升國際通訊戰略地位，可望成為台積電（2330）之外的另一個護國神山。

美中貿易戰跟科技戰延燒，台積電以全球晶片代工龍頭之姿，成為全球科技業不可或缺一環，外媒形容台積電成為台灣的「晶片護盾」，更是帶動台股漲勢的關鍵，台積電被媒體稱為是台灣跟台股的「護國神山」。

近年，Google等國際業者來台設置雲端資料中心，讓台灣亞洲資料中心的地位更顯提升，加上近年情勢演變，各國業者投資國際海纜，將台灣視為是重要的重要的海纜連接登陸點，台灣亞太地區的通訊樞紐，當台灣在國際通訊角度越來越重要時，牽動整個亞洲資料中心及全球通訊，更顯戰略位置的重要性。

中華電信分析，台灣海纜戰略地位分為兩個層次，一個是攸關台灣對外通訊，一個是對於整體亞洲通訊，一斷，就阻絕台灣對外通訊，甚至影響亞洲通訊，日前恆春大地震，影響所有經過台灣的國際海纜海纜，甚至影響東南亞通訊問題長達一個多月。一旦台灣海纜斷了，影響國際資料及通訊，讓台灣連外海纜，被外界稱為，可望成為台積電之外的第二個護國神山。

業界分析，日前美國第一條連接香港跟洛杉磯的跨太平洋海底光纖電纜計畫（PCLN）受到美國FCC基於國家安全給予否決，PCLN是美國Google、臉書攜手中國軟實力科技一起投資，受到FCC暫緩批准，2020年2月Google改送申請，將原本連接到香港的計畫，改為連接到台灣及菲律賓。

業界就認為，PCLA優先開通台灣，提升台灣在整個亞洲資料匯流交換的重要性，過去以香港為主，台灣為輔的區域角色，也有了微妙的改變，台灣的重要性增加。

中華電信是台灣國際聯外海纜的主要投資業者，中華電信認為，聯外海纜代表國家競爭力，未來越來越多的資料中心在台灣。預期海纜會越來越多，台灣在全球通訊角色也越來越重要，因為不能斷。

過去50年中華電信參與國際海底光纖電纜投資共計27條，目前仍有12條連外海纜正在服役，中華電信未來三年更將餐與投資三條國際海底光纖電纜，2021年底到2022年有一條東南亞日本二號（SJC2）海纜加入啟用，

從過去50年投資27條，到未來三年投資三條，中華電信加速海纜投資，中華電信表示，國際海纜投資一條都動輒上百億元，電信業者跟OTT業者按照使用頻寬比來規劃分攤，近年國際OTT業者例如Google跟臉書投資海纜筆電業者更為積極。

中華電信指出，自2003年以來，台灣對外聯網頻寬成長越來越快速，中華電信海纜投資不間斷，甚至更加速投資計畫，另一方面，國際電信業者的海纜人才越來越少，中華電信則持續投入培育，甚至可以擔任國際海纜投資聯盟主席，不僅擁有技術能力，更建立國際海纜投資話語權， SJC2更委由台灣海纜站管理，這是第一次台灣負責管理調度國際海纜。

中華電信觀察，在2013年Google來台設置國際資料中心還沒到台灣時，一年國際訊務量，不到1T（1000G），近年隨著國際OTT傳輸量大增，2019年快速成長到25T，今年成長一倍達51T，成長比香港高，而為因應需求，未來新投資海纜會同時登陸北部跟南部海纜站。

中華電信全球57個節點，全球海纜27個、12個台灣聯網海纜、超過20TB的聯外頻寬、3個國際海纜站、8個海外IDC。

現在中華電信國際分公司積極搶進全球資通訊服務，同時邁入雲網融合，提供專案管理服務，全球智慧技術服務、資訊安全服務、混合雲端服務 全球企業網路服務等五大服務，協助台商到各國去，各客戶群包含政府機構、高科技業、金融業、製造業、運輸業、遊戲業、OTT業。