友達董座彭双浪：面板產業將回到結構性健康水準

面板大廠友達（2409）董事長彭双浪昨（16）日出席台北市電腦公會（TCA）會員大會。會後他接受訪談時指出，大陸面板廠大幅擴產、開出產能這個高峰期已經過了，面板將是回到市場性的機制，接下來預期將會是相對健康、供需平衡的階段。

彭双浪表示，中長期看面板產業，中國廠商並未再有新產能開出計畫，預期未來二至三年結構性改善已逐步發酵，供需將維持健康的水準，面板產業將回到結構性健康水準。

彭双浪認為，受上周台灣地震、玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）停電，將使面板供給更加吃緊，北台灣地震，雖然沒有重大災情、生產很快恢復正常，但是半導體和面板還是有一些產能損失。目前面板面對一手缺IC、一手缺玻璃 ，供需更為嚴峻；訂單能見度將可直到明年上半年。 面板價格則由市場供需決定。