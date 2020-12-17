快訊

攜帶月球土壤 大陸嫦娥五號成功返回地球

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科 擬認購亞信20%股權

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科昨（16）日公布，旗下子公司絡達決議將在4.95億元額度內，認購亞信電子的私募普通股，估計將取得二成股權。外界解讀，這是聯發科集團為強化寬頻通訊相關產品線的布局。

聯發科公告，子公司絡達預計認購亞信私募普通股1.23萬張，每股價格不超過40元，交易總金額不超過4.95億元。

聯發科表示，亞信主要業務與聯發科集團寬頻通訊產品線相關，為加強集團與亞信的策略合作，著眼於工業乙太網路相關市場合作機會，絡達擬以策略性投資人身分參與亞信私募普通股案。

聯發科指出，私募案需經亞信股東會決議通過，若股東會未通過，或每股發行價格訂價超過每股認購價格上限，絡達將不認購亞信的私募股。

亞信公告，此次私募洽絡達為應募人，是策略性投資人，希望透過私募強化彼此策略合作，預期對公司未來營運發展將有幫助，有助長期經營穩定。亞信累計今年前11月合併營收6.5億元，年減3.2%；今年前三季每股純益1.89元。

聯發科除手機晶片，也切入WiFi、物聯網、電源管理產品、ASIC設計服務等版圖，各事業群並進發展。

聯發科 認購 股東會

延伸閱讀

曾揚言入股台積電、買下聯發科 陷破產危機的紫光能靠這起死回生？

證交所放寬多元、科技及文創私募股權上市

蔡明介：盼更多人才加入半導體

打臉外資報告 劉德音：台積沒被砍單

相關新聞

陸最大晶片廠爆內訌…蔣尚義回中芯 梁孟松憤辭CEO

台積電前營運長蔣尚義回中芯國際任副董事長，引爆中芯內訌，同樣出身台積電的中芯國際聯合執行長梁孟松向董事會遞交書面辭呈，提...

日月光投資台灣 加碼近千億

日月光集團擬大手筆投資台灣近千億元。日月光集團營運長吳田玉昨（16）日表示，日月光不僅在高雄廠第一、二園區工廠持續導入自...

聯發科 擬認購亞信20%股權

聯發科昨（16）日公布，旗下子公司絡達決議將在4.95億元額度內，認購亞信電子的私募普通股，估計將取得二成股權。外界解讀...

梁孟松辭呈曝…中芯7奈米技術開發完成

中芯國際聯合執行長梁孟松在辭職信中，透露中芯先進製程飛快，已開發完成7奈米技術，明年4月進入風險量產；至於更先進的5奈米...

台積展現誠意 將承諾節能

對於2奈米量產廠昨（16）日闖關環評失利，台積電並未回應是否影響相關先進製程的布局。據悉，科技部、台積電都將展現誠意，對...

聯電 擴充南科12吋產能

聯電昨（16）日公告，董事會通過286.56億元資本預算執行案，將用來擴充南科廠12吋產能，將依各資本支出預算案計畫投資...

台積2奈米用地環評 卡關

因應台積電2奈米量產計畫，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」，昨（16）日首度於環保署專案小組初...

蔣爸回鍋中芯 不畏薪資打二折

根據中芯國際公告，在業界有「蔣爸」尊稱的台積電前營運長蔣尚義將回鍋出任副董事長，其聘用合約明訂年度固定現金酬金67萬美元...

中芯「蔣進梁出」 牽動陸半導體

大陸晶圓代工龍頭中芯國際15日召開臨時董事會，會後公告由前台積電營運長蔣尚義出任副董事長，但最令人意外的是，中芯聯合執行...

中芯人事異動消息頻傳 業界：經營策略可能轉向

中芯國際近期人事異動消息頻傳，台積電前營運長蔣尚義回鍋出任中芯副董之後，現任執行長梁孟松旋即公開辭呈，引發外界「師徒大戰...

日月光摸索11年 智慧工廠開花結果

11年前，智慧工廠還只是概念，日月光內部就有四位志同道合的工程師開始執行，日月光集團營運長吳田玉分享，日月光一切從零摸索...

鴻海電動車平台 201業者加入

鴻海MIH電動車開放平台昨（16）宣布，首款「EV Kit」工具平台預計2021年1月發表，2月開放全球開發者預訂，4月...

熱門新聞

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

「這行業」年終獎金今年排名居冠 領得比半導體業還多

中芯人事地震 業界透露：蔣梁兩人從過去就不見得多合拍

永康商圈「名店熄燈」還沒停 今年已40家店歇業

大立光在兩岸光學股中跌最慘 謝金河：不可思議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。