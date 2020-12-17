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聯發科 擬認購亞信20%股權
聯發科昨（16）日公布，旗下子公司絡達決議將在4.95億元額度內，認購亞信電子的私募普通股，估計將取得二成股權。外界解讀，這是聯發科集團為強化寬頻通訊相關產品線的布局。
聯發科公告，子公司絡達預計認購亞信私募普通股1.23萬張，每股價格不超過40元，交易總金額不超過4.95億元。
聯發科表示，亞信主要業務與聯發科集團寬頻通訊產品線相關，為加強集團與亞信的策略合作，著眼於工業乙太網路相關市場合作機會，絡達擬以策略性投資人身分參與亞信私募普通股案。
聯發科指出，私募案需經亞信股東會決議通過，若股東會未通過，或每股發行價格訂價超過每股認購價格上限，絡達將不認購亞信的私募股。
亞信公告，此次私募洽絡達為應募人，是策略性投資人，希望透過私募強化彼此策略合作，預期對公司未來營運發展將有幫助，有助長期經營穩定。亞信累計今年前11月合併營收6.5億元，年減3.2%；今年前三季每股純益1.89元。
聯發科除手機晶片，也切入WiFi、物聯網、電源管理產品、ASIC設計服務等版圖，各事業群並進發展。
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