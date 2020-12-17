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梁孟松辭呈曝…中芯7奈米技術開發完成

經濟日報 / 記者林宸誼╱綜合報導

中芯國際聯合執行長梁孟松在辭職信中，透露中芯先進製程飛快，已開發完成7奈米技術，明年4月進入風險量產；至於更先進的5奈米和3奈米製程，只待極紫外光（EUV）機台到位，就可以進入全面開發階段。他更直言自己「只用三年的時間，就完成其他廠商要花十年才能達成的技術推演腳步」，中芯應該對他這三年多的貢獻給予全面公正的評價。

業界分析，梁孟松先前在台積電任職時就已是戰功彪炳的戰將，深受台積電創辦人張忠謀重用，從他「只花別人三分之一不到的時間，就能達成相同的技術開發層次」來看，對中芯開發自主先進製程的重要性不言可喻。

一財網報導，梁孟松在信中表示，自從2017年11月，被董事會任命為聯合執行長，至今已三年餘，在這1,000多個日子裡，幾乎從未休假，甚至在2019年6月，正在經歷著生命中最危險的時刻，都從來沒有放棄、 也沒有辜負過諸位對他的囑托。

梁孟松說，這段期間，他盡心竭力完成從28奈米到7奈米，共五個世代的技術開發，這是一般公司需要花十年以上的時間才能達成的任務，而這些成果是由他帶領的2,000多位工程師，日以繼夜、賣命拚搏得來的。當然，董事長和諸位董事過往的信任與支持也是成功的關鍵要素。

梁孟松強調，來中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端集成電路盡一份心力。

奈米 台積電

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