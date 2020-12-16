友達彭双浪：前往東南亞、北美設廠尚未決定

友達（2409）董事長彭双浪今（16）日指出，接近客戶、短鏈供應是必然趨勢，目前友達前往東南亞、北美設廠尚未決定，還在評估中。 對於緯創印度廠風波，他認為是單一事件，業者投資前應及早融合當地文化、宗教及風土民情。

彭双浪說：「友達是全球第一大車用中控台面板供應廠，客戶分布全球，會隨著客戶生產據點加以調整，最大客戶依序是大陸、北美，接近客戶、短鏈供應是必然趨勢，現今是否到東南亞、北美設廠，尚未決定，尚在評估之中，要考慮的因素還包括碳排放、碳足跡等，也必須一併列入設廠的因素。」

對緯創印度廠風波，彭双浪認為，這是單一事件，業者投資前應及早融合當地文化、宗教及風土民情。他並強調，短鏈供應不可避免，業者前往海外的投資金額很大，派遣台幹以及雇用當地員工，均需及早準備，以他多年外派馬來西亞以及大陸來說，熟悉並融合當地的文化、宗教及風土民情很重要，投資地當局也不希望看到這樣的事件發生，會對招高引資帶來負面影響。

對於明年日本奧運是否帶來大尺寸電視購買風潮，彭双浪則表示，應該不會，沒有特別期待。近年來運動賽事帶動大電視購買風潮已經不像以往的熱度，又如今年的黑色星期五的促銷活動也減少許多，主因是面板缺貨，沒有降價的誘因。

彭双浪說：「受惠宅經濟的需求，日本電視尺寸已經由40吋增大至43吋，這跟運動賽事也無關。」