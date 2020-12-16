信錦入主陸合 找來蘋果專家助陣

顯示器軸承大廠信錦（1582）今（16）日代子公司陸合公告董監事補選事宜，由信錦取得四董一監，美律取得一董一監；其中，董事名單出現享譽兩岸三地的MIM（金屬粉末射出成形）專家黃坤祥，引發外界高度關注。

據悉，黃坤祥過去曾協助研發蘋果iPhone內部機構件與無磁性材料，據傳每當蘋果總部的研發人員來台時，都會親自拜訪他，諮詢iPhone的材料研發方向以及機構件設計；而黃坤祥為台大材料研究所教授，本身也曾擔任中華民國粉末冶金協會理事長，在MIM產業中有不少徒子徒孫，具有指標性地位。

信錦指出，公司找來黃坤祥擔任陸合董事，最主要就是想借重其專長，期盼能加速提升陸合的小型精密軸承以及沖壓機構件技術實力，也有信心未來陸合在黃坤祥指導下，能取得更多訂單。

除黃坤祥外，本次陸合的董事陣容中，也包含信錦董事長陳秋郎以及美律總裁黃朝豊。法人表示，雖然信錦與美律本業完全不同，但美律本身是蘋果供應鏈，加上黃坤祥具有iPhone內部機構件開發經驗，有助於信錦未來爭取蘋果訂單。

信錦今年10月底時，宣布將以2.3億元取得陸合70%股權，而原股東美律則持有二成股權，其餘一成股權由陸合創始團隊持有，而今日陸合召開股東臨時會補選董監事，也宣告信錦正式進入陸合管理層。

陸合為精密金屬沖壓廠，生產筆記型電腦及3C樞紐、360度翻轉樞紐、鍵盤支架、散熱產品與其他精密金屬零組件，客戶包含台灣、歐美等大廠。信錦為補強小型精密軸承以及沖壓機構件的製造組裝能力與產品線，透過併購陸合，強化上下游垂直整合布局。

信錦今年十一月合併營收87.32億元，年增11.7%；今年前三季每股純益6.13元，較去年同期每股純益5.7元成長，業績表現亮眼，今日股價上漲0.3元，收84.9元。