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鴻海MIH聯盟首款開發者工具平台 預計明年1月發布

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導

鴻海（2317）今（16）日表示，MIH電動車開放平台宣布首款「EV Kit」工具平台，預計在 2021 年 1 月正式對外釋出，2 月開放全球開發者預訂， 4 月底開始對外交貨。NIH聯盟將提供軟體介面、硬體規格及系統架構。

MIH 開放平台的第一步，首款「EV Kit」將提供聯盟系統開發者 Drive -by-wire 的車端平台。此平台將開放車端通訊資訊(CAN 通訊協議)，讓開發者可在自動駕駛、智慧座艙與動力系統上進行開發。

鴻海表示，過往開發者在研發系統時，若要與車端系統整合，都需要耗費資源與時間，去取得車內系統資訊，而且無法改變車內的設定。未來，MIH 聯盟成員擁有首款「EV Kit」後，可參與聯盟討論與規格制訂。除 了取得開放的車端載具資訊外，也可不斷優化讓平台更具國際競爭力。

除了推出首款工具平台，MIH 聯盟也在各家國際大廠加入下，持續成長茁壯。在目前加入的 201 家 夥伴中，涵蓋了 CASE 四大創新領域的領導廠商。

其中，亞馬遜AWS自 2006 年起，即向全球 190 個國家及數十萬企業，提供企業雲端解決方案及運算服務; CarOTA 提供 Over-The-Air (OTA)應用，至今為 20 多個國家的客戶提供服務，完成安裝並升級了 3.2 億多的智能設備。

DANA 在汽車傳動領域發展已有 115 年以上的 歷史，為美國、歐洲與日本大客戶，提供變速箱、差速器、低壓高壓電機、變頻器、控制器和熱管理等專業服務。EATON 自 1911 年投入動力運輸，並提供第一款齒輪驅動的卡車車軸以來，將持續提供業界高效的電力、液壓及機械動力的管理方案。

測試檢驗標準與法規認證服務方面，MIH 聯盟將與台灣檢驗科技(SGS-CCS)、德國萊因(TÜV Rheinland)合作，制定共同規範，並規劃相關的教育訓練及認證服務，以確保各零件及系統開發者達到國際級車用標準，包括取得 IATF 16949 及 ISO 26262 功能安全流程認證等。

鴻海

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