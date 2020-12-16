元太電子紙筆記本系統 榮獲竹科創新產品獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（16）日宣布，旗下自主開發的E Ink MeeNote (Mobile Expandable ePaper Notebook) 應用榮獲新竹科學園區優良廠商創新產品獎。

E Ink MeeNote是一套便利、利於檔案分享管理的電子紙筆記本系統，創新之處是因E Ink MeeNote電子紙筆記本系統不須搭載系統單晶片(SOC，System on a Chip)，而是透過USB傳輸線與Android系統的智慧型手機、Windows系統的電腦連接，利用手機或電腦的作業軟體，將畫面投射至電子紙螢幕上，為手機與電腦的使用者添增舒適閱讀與直覺手寫的介面。

元太指出，採用電子紙顯示器的E Ink MeeNote除了具有長時間閱讀不傷眼的特性外，因其採用EMR手寫功能，讓原本沒有內建筆寫功能的Android手機或Windows電腦，可以透過E Ink MeeNote搭配支援手寫的應用軟體，與智慧型手機與電腦互動協作，使用者瀏覽操作的內容可以無縫切換至E Ink MeeNote中閱讀與書寫筆記，符合自然、直覺的人類書寫習慣。在E Ink MeeNote書寫後的筆記，可同步回傳至手機或電腦儲存，亦能直接傳送或分享他人，簡化了傳送手寫檔案的多個步驟過程，提升文書作業效率。

E Ink MeeNote可使用於教育學習、商務辦公等場域。在教育學習應用上，教師可以一般常用通訊軟體發送作業、課程內容至學生的平板或電腦，E Ink MeeNote 可直接將學習與作業內容於電子紙顯示，在電子紙上以筆書寫作業，學生完成後，再將 E Ink MeeNote系統與平板或電腦中同步連結的檔案，直接回傳給教師批閱，無需另外印出書寫內容，不僅可以提升教學效率，電子紙長時間閱讀不傷眼的特性，也有助在數位化智慧教育和視力健康的平衡。

本次榮獲創新產品獎，肯定元太科技投入於技術與應用創新的實力，除持續精進電子墨水、電子紙薄膜、軟性、彩色等以電子紙為核心的技術外，亦投入於無線供電技術、電子紙時序控制晶片、電子紙應用系統等電子紙生態鏈技術與應用，也協同電子紙生態圈夥伴共同推廣多元、無紙的智慧電子紙應用，以推動產業持續成長外，也有助於環境永續發展效益。