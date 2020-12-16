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顯卡大缺貨 華碩：遞延訂單需求將到明年上半年

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

新款顯卡系列近期呈現大缺貨，PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長胡書賓今（16）日指出，因上游製程良率還是上下起伏，導致現在供貨能見度是「一個月一個月看」，預期零組件缺貨到明年首季，相關遞延需求可能會到明年上半年。

台北市電腦公會今（16）日舉行會員大會，胡書賓以理監事身份出席。談到華碩PC市況，胡書賓表示，大致狀況像之前法說會講的，市場需求還是很強，但供應鏈缺口像IC類、面板，現在來看還是很緊俏。

市場先前傳出，因輝達（NVIDIA） RTX 30 系列顯卡交由三星代工晶片，但因良率太低，導致最新顯卡出現大缺貨。

胡書賓證實，顯卡的確很緊，主要是上游出現狀況，製程良率還是上下起伏，能見度非常有限。現在是「一個月一個月看」，（供貨）給的透明度沒有很久。

市場擔心，近期上市的新款顯卡，恐怕都面臨無貨可賣情況。胡書賓表示，基本的量還是有，訂單遞延的可能會到明年第1季，因為首季、甚至到明年第2季需求還是強，但供應鏈跟不上。

因應遞延訂單，胡書賓表示，有了今年下半年經驗，尤其是第4季緊俏情況，華碩已經跟幾個關鍵供應商，在今年第4季就開始談明年上半年需求，因此，華碩「超前部署」針對2021年需求跟廠商簽一些合約。

針對先前美中貿易戰，輸往美國產品，仍有一定關稅。胡書賓指出，拜登政府上來還要一段時間，而且有些政策具有延續性，他要重新梳理，整個方向改變，需要時間消耗。

因此目前仍需面對關稅問題，但在新品售價方面會適度反應。因為新品效能、價值都會提高，這部分消費者會認同，所以可以適度反應。

華碩 關稅

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