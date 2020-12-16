童子賢：企業發揮5G專網新應用 將為趨勢

中華電信、日月光、高通聯手打造全台灣、也是全球第一座5GmmWave企業專網的智慧工廠，今（16）日正式啟動，對此和碩（4938）董事長童子賢今日指出，預期未來各家企業會陸續發揮5G、6G企業專網的新應用，他更是以特斯拉做為例子，舉出未來5G企業專網將為趨勢。

台北市電腦公會今日舉辦會員大會，童子賢以榮譽理事長身份參加，會後接受媒體採訪。

童子賢表示，先前擔任行政院數位國家創新經濟推動小組民間諮詢委員會召集人，推動開放部份的5G專網，促進5G發展，且5G不屬於那家電信的專利。像是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX，他的車子與太空網路，構成5G、6G網路專網，如此一來封閉的系統相當安全，不怕駭客，大家對特斯拉領先的程度就是包含此系統，以後特斯拉就不用靠這些傳統的電信商。

因此他預期，未來各家企業會陸續發揮5G、6G企業專網的新應用，這部份將為未來趨勢。