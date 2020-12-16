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華邦供貨中國清微智能 最新AI影像處理SoC

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球半導體記憶體解決方案廠商華邦電子（2344）今（16）日宣布，其高效能、低功耗1Gb LPDDR3 DRAM完美搭配清微智能的全新世代人工智慧晶片，在高頻寬應用領域再次取得令人矚目的成果。

清微智能公司總部位於中國北京，其發表的TX510 SoC是一款高階的AI邊緣運算引擎，已針對3D感測、臉部識別、物體識別和手勢識別等功能進行了最佳化。TX510搭配華邦的LPDDR3 DRAM使用時，可利用DRAM所具備的每秒1866Mb最高頻寬，使用1.2V/1.8V雙電源供電，而且可利用深度省電模式和時脈停止等省電功能，在AI成像應用中提供優異的速度和精準度。

清微智能在TX510 SoC中實作了創新架構，內含32位元RISC處理器、可重新組態的神經網路引擎、可重新組態的通用運算引擎、影像訊號處理器和3D感測引擎。出貨給客戶時，TX510將與華邦的1Gb LPDDR3 DRAM晶片一起整合在同一個14mm x 14mm TFBGA系統封裝(SiP)內。

TX510適用於需要高速影像偵測和識別的應用，包括生物識別、視訊監控、智慧零售、智慧家庭自動化和高階工業自動化。

清微智能執行長王博表示，華邦LPDDR3 DRAM的性能評估顯示，它在速度和耗電量方面都很有競爭力。但同樣重要的是，在我們開發TX510時華邦為我們提供了支援和專業知識，讓我們能將DRAM晶片整合到SiP中，因而能在維持熱管理的同時，保持高效能和高訊號完整性。

華邦也指出，華邦為新銳AI晶片廠商提供了卓越的記憶體產品與服務，在相關領域已獲得廣大迴響。透過與清微智能緊密的技術合作，華邦高頻寬低耗電的DRAM協助TX510展現出極高效能，為這類型的創新AI晶片立下新標竿。

DRAM 晶片

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