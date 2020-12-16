高通攜手日月光 中華電共同打造全台首座真5G智慧工廠

高通攜手日月光及中華電信，共同打造全球首座智慧工廠今日在日月光高雄廠正式啟動，日月光半導體執行長吳田玉強調，透過結合中華電和高通二家在毫米波（mmWave）真5G（mmWave）的完整解決方案， 實現讓2,000多台機器，全數項自動化監控及搬運及量產，成為厚實台灣半導體封測產業，並持續領先全球重要動力。

吳田玉也強調，日月光將藉由在高雄楠梓第二園區的經驗，快速複製至楠梓第三園區的未來工廠。他 透露，日月光持續加碼高雄廠，希望高雄市政府加速第三園區的開發腳步，讓日月光啟動下一波高達 940億元、雇用員工數高達8,600人的投資計畫。

高雄市長陳其邁今日也特別蒞臨見證由高通、中華電和日月光共同打造全球首座5G毫米波智慧工廠啟用。陳其邁並盛讚日月光落實本土化及導入5G智慧化的二項重大成就，他並透露，日月光未來會更進一步導入在高雄楠梓加工廠，今年估計將達到18座，明再達到25座。希望產生蝴蝶效應， 帶動其他產業跟進，讓台灣各項產業維持領先。